CNN о методах ВСУ при ударах дронами по России

Вчерашняя публикация CNN позволяет понять и увидеть, как планируют и осуществляют свои операции подразделения дальних беспилотников ВСУ. В статье украинские военные поделились своими методами и стратегиями, которые они используют для атак на российскую территорию.

Военные ВСУ с позывными Серж и Вектор рассказали CNN, что за последние два года они провели более 500 атак с использованием беспилотников. Их "секретное оружие" — дрон "Лютый", который несет полезную нагрузку до 250 кг. Видео, демонстрирующее его запуск, можно посмотреть здесь.

А для того, чтобы отвлечь внимание российских систем ПВО от этого ударного дрона, они используют дроны "Рубака". Эти менее мощные аппараты служат приманкой, отвлекая внимание от главной атаки. Посмотреть, как выглядит "Рубака" можно в коротком видео здесь.

Планирование миссий занимает центральное место в успехе операций пишет CNN. Вектор утверждает, что около 60% успеха зависит от тщательной подготовки. Каждый дрон получает более 1000 различных точек маршрута, что позволяет ему уклоняться от сложных систем ПВО.

Украинские военные отметили, что российская ПВО продолжает сбивать многие беспилотники и, что за последний год надежность ПВО РФ значительно улучшилось.

CNN рассказало, что в ВСУ следят за дронами с помощью трекеров и используют три метода для оценки успешности миссий: агентурная разведка, сообщения из российских Telegram-групп и спутниковый анализ. Только после тщательной проверки всех факторов они могут сделать вывод о результатах операции.

Российское Министерство обороны регулярно сообщает о попытках украинских беспилотников атаковать российские цели. Военное ведомство показывает, что такие атаки часто нацелены на гражданские объекты.