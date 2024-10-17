Аналитики крупнейших банков пересмотрели свои прогнозы по курсу рубля на 2024 год, ожидая его падения до 91,1 за доллар. Увеличение инфляции и рост ключевой ставки также стали важными темами в новом макроэкономическом опросе.

Как стало сегодня известно, участники макроэкономического опроса, проведенного Центральным банком России, снова ухудшили свои прогнозы по курсу рубля на 2024 год. Теперь аналитики ожидают, что доллар будет стоить 91,1 рубля, что на 0,7 рубля выше предыдущего прогноза.

Эксперты, представляющие крупнейшие российские банки и инвестиционные компании, пересмотрели свои ожидания по курсу рубля на ближайшие три года. В 2025 году они предсказывают доллар по 95 рублей, а в 2026-м — уже по 97,5 рублей.

Не обошли стороной аналитики и анализ инфляции. В сентябре они считали, что к концу года инфляция составит 7,3%, но в октябрьском опросе эта цифра выросла до 7,7%. Это говорит о том, что цель Центрального банка по снижению инфляции до 4% может осуществиться только в 26-м году.

Ключевая ставка также оказалась в центре внимания. Аналитики ожидают, что в 2024 году она составит 17,3%, что выше предыдущего прогноза в 17,1%. Высказано предположение, что средняя ставка в последние месяцы года может достичь 20% годовых. В 2025 году эксперты прогнозируют 18%, а не 16,1%, о чем говорилось в минувшем месяце.

На фоне этих экономических изменений участники опроса отметили, что зарплаты в 2024 году вырастут на 17,2%, что выше предыдущего прогноза в 16%. Безработица может снизиться до 2,5%, что также выглядит многообещающе.

С начала октября рубль продолжает терять позиции, ослабев на 4,4% к доллару и 1,8% к евро. Эксперты также отмечают, что в октябре рубль продолжил ослабляться к корзине основных валют. Учитывая текущие тенденции, аналитики призывают к внимательному наблюдению за ситуацией, чтобы предугадать дальнейшее развитие событий.