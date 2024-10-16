Робот SCAR-E отправится на Луну для демонстрации технологий добычи полезных ископаемых. Это сотрудничество между ispace и Asteroid Mining Corporation откроет новые возможности в космической робототехнике.

Космическая гонка вступает в новую фазу, и на этот раз внимание сосредоточено на Луне. Японская компания ispace и британская Asteroid Mining Corporation (AMC) объявили о совместной миссии, которая может изменить представление о добыче ресурсов в космосе. Роботизированный исследователь SCAR-E отправится на лунную поверхность, чтобы продемонстрировать свои возможности в условиях микрогравитации.

Миссия SCAR-E представляет собой амбициозный проект, который может стать началом новой эры в освоении космоса. Этот робот способен выдерживать экстремальные условия, включая радиацию и высокие температуры. Его конструкция позволяет не только передвигаться по сложной поверхности Луны, но и проводить отбор проб, что открывает перспективы для будущих исследований.

Сотрудничество между ispace и AMC началось с подписания меморандума о взаимопонимании, который обозначает первый шаг британской компании на лунном рынке. Генеральный директор AMC Митч Хантер Скаллион подчеркнул, что эта миссия станет важным этапом для всех стран, участвующих в программе Artemis Accords. Это соглашение направлено на создание устойчивой лунной экономики и совместное использование ресурсов.

ispace планирует запустить свой модуль RESILIENCE не ранее декабря 2024 года. Этот запуск станет второй лунной транспортной миссией компании. После успешного приземления SCAR-E сможет участвовать в дальнейших исследованиях, которые будут согласованы между двумя компаниями. Это сотрудничество обещает не только научные открытия, но и коммерческие возможности для других стран и организаций.

Такеши Хакамада, генеральный директор ispace, отметил, что меморандум открывает двери для новаторов, стремящихся продемонстрировать свои технологии на Луне. Это подтверждает, что компания активно поддерживает стартапы и исследователей, предоставляя им возможность реализовать свои проекты в космосе.

Важным аспектом миссии SCAR-E станет тестирование новых технологий. Робот сможет проводить манипуляции и забор проб в условиях, которые сложно воспроизвести на Земле. Это позволит ученым оценить, как различные материалы реагируют на условия микрогравитации и экстремальные температуры, что критически важно для будущих миссий по добыче полезных ископаемых на астероидах.

Кроме того, успешная реализация этой миссии может вдохновить другие компании на разработку аналогичных проектов. Ожидается, что результаты работы SCAR-E помогут создать более эффективные методы добычи ресурсов, что, в свою очередь, снизит зависимость от земных источников.