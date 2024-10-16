Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес признал, что Maserati испытывает серьезные финансовые трудности. Основной причиной падения продаж стал нечеткий маркетинг и неопределенное позиционирование бренда.

На недавнем Парижском автосалоне Карлос Таварес, генеральный директор Stellantis, приоткрыл завесу тайны над финансовыми неурядицами Maserati. Он прямо указал на проблемы, которые угрожают этому известному итальянскому бренду, и обозначил их корень в неэффективном маркетинге.

Таварес не стеснялся в оценках, заявив, что продажи Maserati упали на целых 50% в первой половине 2024 года. Он отметил, что речь идет не о качестве автомобилей, а о том, как бренд воспринимается на рынке. Maserati, по его словам, не просто производит спортивные автомобили; это символ роскошных путешествий и высококлассного образа жизни. Однако предыдущая команда менеджеров, по мнению Тавареса, не смогла донести эту концепцию до потребителей.

Новый генеральный директор Maserati, Санто Фикили, теперь сталкивается с задачей изменить подход к позиционированию бренда. Он пришел на смену Давиде Грассо и уже успел заявить, что Maserati и Alfa Romeo не объединятся, так как у каждого бренда своя идентичность. Тем не менее, обе марки могут взаимодействовать в будущем.

Несмотря на текущие проблемы, Stellantis не намерен отказываться от своих 14 брендов. Компания придерживается стратегии, озвученной в 2021 году, и планирует инвестировать в каждую марку на протяжении следующего десятилетия. Это означает, что у Maserati есть время для восстановления, как минимум до 2030 года.

Интересно, что несколько месяцев назад бывший финансовый директор Stellantis, Натали Найт, выразила мнение, что Maserati может стать «лучшим домом» компании в будущем. Однако вскоре после этого Stellantis опубликовала заявление, опровергающее слухи о продаже бренда. На фоне этих событий Найт объявила о своем уходе из Stellantis, проработав всего 18 месяцев на посту финансового директора.