Роспатент не удовлетворил заявку агрохолдинга Valov Group на регистрацию знака, содержащего букву «V». Эксперты указали на общественные ассоциации, связывающие этот символ с Вооруженными силами России.

Недавно Роспатент принял решение, которое вызвало широкий резонанс в аграрной сфере. Агрохолдинг Valov Group, известный как одна из крупнейших роботизированных ферм в Калужской области, столкнулся с отказом в регистрации своего товарного знака, в составе которого находилась буква «V».

В ноябре 2023 года Valov Group подала заявку на регистрацию знака, представляющего собой серый круг с черным обрамлением и элементом, похожим на латинскую букву «V». Компания рассчитывала на правовую охрану для товаров, включая сельскохозяйственные инструменты и молочные продукты. Однако в мае 2024 года Роспатент отклонил эту заявку, сославшись на общественные интересы. Эксперты отметили, что буква «V» ассоциируется с Вооруженными силами России, что подтверждается ее активным использованием в медиа и на военной технике.

Роспатент подчеркнул, что данный символ стал частью общественного сознания, и его восприятие не оставляет места для двусмысленности. В документе указано, что буква «V» сейчас вызывает устойчивые ассоциации с поддержкой российских военных. Это решение стало неожиданным для Valov Group, которая заявила, что символ можно интерпретировать по-разному, включая варианты, не имеющие отношения к военной тематике.

Агрохолдинг указал, что буква может восприниматься как кириллическая «г» или даже как элементы древнегреческого алфавита. Тем не менее, коллегия Роспатента осталась при своем мнении, указав на очевидность ассоциативного восприятия знака. Они отметили, что хотя буква «V» не является официальным символом, ее связь с задачами специальной военной операции ощущается многими гражданами.

Valov Group не согласилась с решением Роспатента и обратилась в Палату по патентным спорам. Коллегия Роспатента, изучив доводы заявителя, пришла к выводу, что ассоциации с Вооруженными силами имеют устойчивый характер и, что знак «V» стал общественным достоянием. Это означает, что его использование не может быть ограничено одним лицом, и регистрация товарного знака противоречит интересам общества.