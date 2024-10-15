Китай представил UR6000 — новый конвертоплан-беспилотник, который может стать важным игроком для НОАК.

The War Zone не преминула обратить внимание на UR6000 — китайский конвертоплан-беспилотник, который по мнению американского издания может изменить подход к воздушным операциям. В США уверены, что этот аппарат, обладающий множеством уникальных характеристик, нацелен как на гражданские, так и на военные миссии, что делает его интересным объектом для анализа.

UR6000 выделяется своими размерами и техническими особенностями. С максимальным взлетным весом в 6100 кг и грузоподъемностью в 2000 кг, он способен выполнять различные задачи, включая транспортировку грузов и потенциально — пассажиров. Крейсерская скорость 550 км/ч и максимальная дальность 1500 км делают его универсальным средством для выполнения сложных операций.

Конструкция аппарата вызывает внимание у The War Zone. Высоко расположенные крылья и наклонные трехлопастные винты обеспечивают стабильность и маневренность. Эта схема напоминает Bell V-280 Valor, где передняя часть гондолы поворачивается, что упрощает управление и повышает надежность. U-образный хвост с горизонтальным стабилизатором придает дополнительную устойчивость, а большие поверхности типа «утка» могут использоваться для установки датчиков или вспомогательных систем.

Разработка UR6000 началась в 2021 году, и производитель планирует завершить сертификацию к 2027 году. Несмотря на то, что аппарат позиционируется как автономный летательный аппарат, информация о возможной адаптации для перевозки пассажиров может привести к созданию пилотируемой версии, способной вместить до 10 человек.

The War Zone полагает, что с учетом его характеристик, он может эффективно выполнять задачи в условиях ограниченного доступа к взлетно-посадочным полосам, что актуально для Индо-Тихоокеанского региона.

V-22 Osprey

V-247 Vigilant

Сравнения издания The War Zone с другими конвертопланами, такими как V-22 Osprey и V-247 Vigilant, подчеркивают его потенциал. UR6000 может занять свою нишу на рынке, где конкуренция становится все более жесткой. Вполне вероятно, что НОАК заинтересуется дальнейшими модификациями для удовлетворения специфических потребностей.