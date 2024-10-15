Boeing планирует уведомить тысячи сотрудников об увольнении на фоне продолжающейся забастовки и финансовых проблем. Исполняющий обязанности министра труда США посетил Сиэтл, чтобы попытаться разрешить конфликт.

Компания Boeing готовится к масштабным увольнениям, которые затронут тысячи работников. В течение следующих недель сотрудники получат уведомления о сокращениях, что связано с ухудшением ситуации в компании и продолжающейся забастовкой.

По информации источников в профсоюзе, Boeing планирует уволить около 17 000 работников, что станет продолжением сложного года для авиапроизводителя. Исполняющая обязанности министра труда США Джули Су впервые встретилась с обеими сторонами конфликта в Сиэтле, чтобы обсудить ситуацию и попытаться наладить переговоры.

С 13 сентября около 33 000 рабочих бастуют, требуя повышения зарплаты на 40% в течение четырех лет. В следующем месяце Boeing начнет рассылать 60-дневные уведомления об увольнении, что означает, что многие сотрудники покинут компанию к середине января. Если ситуация не изменится, возможна вторая волна уведомлений в декабре.

Представитель профсоюза IAM сообщил, что Boeing проинформировала о планах сократить 10% работников в своем коммерческом подразделении. Брайан Брайант, президент IAM, охарактеризовал эти планы как проявление корпоративной жадности. Он отметил, что компания отказывается от своих сотрудников, которые поддерживали ее в трудные времена.

Акции Boeing упали на 1,3% после объявления о сокращениях и задержках в производстве. Компания решила не предлагать добровольные увольнения, чтобы избежать больших выплат и сохранить квалифицированный персонал. Конкуренты активно нанимают специалистов, что усугубляет ситуацию на рынке труда.

Boeing столкнулась с задержками в производстве, включая перенос сроков поставок нового реактивного лайнера 777X на 2026 год. Это вызвало беспокойство у крупных клиентов, таких как Emirates, которые начали задавать вопросы о будущем сотрудничестве. Президент Emirates выразил сомнения в способности Boeing справиться с текущими вызовами и предупредил о возможных последствиях для компании.

Финансовое положение Boeing остается напряженным, с более чем 10 миллиардами долларов наличными, но аналитики предупреждают о необходимости привлечения дополнительных средств. Ожидается, что компания может выпустить акции на сумму до 15 миллиардов долларов, однако многие авиакомпании начинают беспокоиться о своих депозитах, находящихся у производителя. Рейтинговое агентство S&P также предупредило о рисках потери инвестиционного рейтинга для Boeing, что добавляет неопределенности в будущее компании.