AMD представила сетевую карту Pensando Pollara 400, способную передавать данные со скоростью 400 Гбит/с. Это решение отвечает растущему спросу на высокоскоростные технологии для искусственного интеллекта.

Компания AMD анонсировала выход новой сетевой карты, которая обещает изменить подход к сетевым технологиям для искусственного интеллекта. Pensando Pollara 400, как называется новинка, предлагает впечатляющую скорость передачи данных в 400 Гбит/с, что должно удовлетворить потребности современных высокопроизводительных систем.

Спрос на более сложные модели искусственного интеллекта продолжает расти, и это создает необходимость в улучшении сетевых технологий. Новая карта от AMD, Pensando Pollara 400, разработана с учетом этих требований, обеспечивая низкую задержку и высокую скорость передачи данных. Эта полностью программируемая сетевая интерфейсная карта (NIC) специально предназначена для кластеров ИИ, особенно для масштабируемых языковых моделей.

Системы ИИ становятся все более энергоемкими и сложными, что требует от производителей адаптации сетевых решений. AMD утверждает, что Pensando Pollara 400 разрабатывалась с акцентом на взаимодействие между графическими процессорами (GPU), что позволяет значительно повысить производительность в сетях ИИ. По оценкам компании, новая карта может обеспечить до шести раз больший прирост производительности для специфических задач, связанных с ИИ.

Кроме того, пользователи получат возможность настраивать и оптимизировать сетевые процессы, что делает Pensando Pollara 400 гибким инструментом для разработчиков. AMD планирует выпустить эту инновационную сетевую карту в первой половине 2025 года, что позволит многим компаниям улучшить свои сетевые инфраструктуры для работы с ИИ.