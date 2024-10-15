КНДР подорвала два участка дорог, соединяющих Северную и Южную Корею. Эти дороги ранее символизировали надежды на мирное сосуществование между двумя странами.

Северная Корея произвела подрыв двух участков дорог, которые связывали ее с Южной Кореей, что стало значимым шагом в контексте ухудшающихся отношений между странами. Эти дороги, восстановленные в начале 2000-х, служили символами попыток сближения.

Взорванные участки расположены на северокорейской территории вдоль линий Кёнисон и Тонхэ. Первая линия соединяет северокорейский город Кэсон с южнокорейским Пхаджу, а вторая проходит на востоке. Южнокорейские военные считают, что эти действия направлены на полное уничтожение межкорейского сухопутного маршрута и создание оборонительных сооружений на границе.

С начала 2024 года КНДР активизировала работы по установке мин, сносу инфраструктуры и разрушению зданий в этих районах, что подчеркивает ее намерение перерезать сухопутные пути, связывающие две страны. Перед подрывом дорог Ким Чен Ын провел встречу с высокопоставленными военными, где обвинил южнокорейскую сторону в провокациях, связанных с беспилотниками, и призвал к немедленным военным мерам для защиты суверенитета страны.