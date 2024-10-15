Компания Stellantis, материнская структура Chrysler, Dodge и Jeep, объявила о сокращении 1100 рабочих на заводе в Мичигане. Увольнения связаны с падением продаж, и компания планирует продолжать сокращения в будущем.

Stellantis, крупный игрок на автомобильном рынке и владелец брендов Chrysler, Dodge и Jeep, сообщил о планах уволить 1100 сотрудников на своем заводе в Уоррене, штат Мичиган. Эти увольнения начнутся в ближайшие дни и не являются единовременными, поскольку компания сталкивается с проблемами в продажах.

Завод в Уоррене, где производят популярные модели, такие как Ram 1500 Classic и Jeep Wagoneer, работает с 1938 года и выпустил более 16 миллионов автомобилей. Увольнения, о которых впервые стало известно в августе, отражают сложную ситуацию на рынке и необходимость компании адаптироваться к новым условиям. Stellantis не раскрывает информацию о том, сколько еще работников могут потерять свои рабочие места в будущем.

Сокращения затронут рабочую силу Stellantis в США, где численность сотрудников составляет около 52 000 человек. Некоторые высококвалифицированные рабочие из Уоррена могут быть переведены на другие заводы, что может привести к замене недавно нанятых работников. Это создает напряженность внутри компании и может повлиять на моральный дух оставшихся сотрудников.

Кроме того, Stellantis планирует уволить 500 работников на своем заводе в Гливице, Польша, где также произойдут изменения в производственных сменах. Переход на электромобили в Европейском Союзе требует адаптации, и компания сталкивается с вызовами, связанными с этой трансформацией. Генеральный директор Stellantis, Карлос Таварес, подчеркнул важность принятия мер для предотвращения ситуации, подобной той, с которой столкнулся Volkswagen, когда компания оказалась под угрозой закрытия заводов и увольнения рабочих.

В ответ на предупреждения о низкой прибыли, Таварес планирует провести изменения в руководстве, что затронет несколько ключевых отделов, включая финансовый и региональные управления. Данное решение стало частью более широкой стратегии по упрощению процессов и повышению эффективности работы компании в условиях нестабильной глобальной экономики.

11 октября Stellantis опубликовал официальное заявление о предстоящих организационных изменениях, которые вступили в силу немедленно. Таварес также сообщил о своем намерении уйти с поста генерального директора в начале 2026 года.