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В США представлен прототип БТР для борьбы с беспилотниками, вооруженный лазерами, ракетами и пушками
Компания Leonardo DRS представила новую модификацию бронированной машины Stryker, оснащенную лазерным оружием и ракетами для борьбы с беспилотниками. Прототип, разработанный в сотрудничестве с несколькими партнерами, обещает повысить эффективность ПВО на поле боя.

В последние дни внимание военных специалистов привлек новый прототип американской бронированной машины Stryker, созданный для борьбы с беспилотниками. Разработка, представленная компанией Leonardo DRS, включает в себя лазерную систему, ракетное вооружение и другие передовые технологии, которые обеспечивают армии высокий уровень мобильности и эффективности в противодействии воздушным угрозам.

Прототип, получивший название Counter-Uncrewed Aerial Systems Directed Energy (C-UAS DE) Stryker, был разработан в сотрудничестве с семью партнерами, включая BlueHalo и Northrop Grumman. За восемь месяцев команда создала машину, которая сочетает в себе различные системы вооружения, включая 26-киловаттный лазер LOCUST от BlueHalo. Этот лазерный модуль устанавливается на выдвижной платформе и способен уничтожать несколько дронов на значительном расстоянии.



Лазерное оружие обеспечивает уникальные возможности для армии. Оно может эффективно сбивать беспилотники, вес которых достигает 600 килограммов, на высоте до 5500 метров и скорости до 460 км/ч. Однако BlueHalo не раскрывает максимальную дальность поражения своей системы. В дополнение к лазеру, Stryker оснащен четырехзарядной пусковой установкой для 70-мм ракет Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II), которые также обладают лазерным наведением. Эти ракеты, оптимизированные для борьбы с беспилотниками, становятся все более популярными в современных военных конфликтах.

Помимо этого, прототип включает дистанционно управляемую боевую станцию EOS R400, вооруженную 30-мм автоматической пушкой XM914 и 7,62-мм пулеметом M240B. Пушка XM914 может стрелять снарядами с неконтактным взрывателем, что значительно увеличивает ее эффективность против дронов. Northrop Grumman также разработала новую систему двойной подачи для этой пушки, позволяющую операторам переключаться между различными типами боеприпасов.

Система Titan SV от BlueHalo, установленная на Stryker, представляет собой радиочастотный датчик, который обнаруживает и отслеживает вражеские беспилотники. Дополнительно, машина оснащена многоцелевыми полусферическими радарами, которые обеспечивают 360-градусное покрытие и позволяют классифицировать и отслеживать цели.

Несмотря на свои преимущества, лазерное оружие сталкивается с определенными проблемами. Оно чувствительно к погодным условиям, таким как дождь и дым, которые могут снизить его эффективность. Также требуется значительная энергия для работы таких систем, что может стать ограничивающим фактором на поле боя. Тем не менее, Leonardo DRS уверена, что направленная энергия предоставляет командирам новые возможности, увеличивая глубину магазина и снижая затраты на перехват дронов.

Технологии лазерного оружия развиваются быстро, и американские военные программы продолжают испытывать их в реальных условиях. Например, другие варианты Stryker, такие как Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD), уже проходят полевые испытания. Анализируя результаты, американские военные стремятся улучшить надежность и доступность таких систем.

#беспилотники #пво #лазерное оружие #stryker #leonardo drs
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