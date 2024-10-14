Российское конструкторское бюро «Малахит» вновь представило проект 360-метрового подводного танкера-газовоза «Пилигрим». Этот амбициозный замысел получил поддержку от «Газпрома» и может изменить подход к перевозке сжиженного природного газа в Арктике.

В октябре 2024 года концепция подводного газовоза «Пилигрим» снова привлекла внимание общественности. Этот проект, разработанный санкт-петербургским бюро «Малахит», обещает революционизировать транспортировку сжиженного природного газа (СПГ) в арктических широтах. Важным шагом стало достижение принципиальной договоренности с «Газпромом» о начале проектирования этого уникального судна.

Проект «Пилигрим» предлагает создание 360-метрового подводного танкера, который сможет перевозить до 180 000 тонн СПГ за один рейс. Это судно будет шириной 70 метров и высотой 12 метров, что делает его настоящим гигантом среди морских перевозчиков. Для достижения подводной скорости в 17 узлов, что эквивалентно более 31 км/ч, проектировщики планируют использовать три атомных реактора РИТМ-200, которые уже серийно производят в России. Эти реакторы обеспечат необходимую мощность, а также позволят судну эффективно справляться с суровыми условиями Арктики.

На фоне растущего интереса к арктическим маршрутам, проект «Пилигрим» выглядит особенно актуально. Эксперты уверены, что два таких судна смогут обеспечить объемы доставки СПГ, сопоставимые с работой газопровода. Это открывает новые возможности для энергетической безопасности России и ее партнеров.

Создание подводного газовоза станет не только техническим достижением, но и важным шагом к устойчивому развитию арктического флота. Проект уже сравнивают с современными космическими инициативами, ведь он требует применения передовых технологий и инновационных подходов. В условиях глобального потепления и растущего интереса к арктическим ресурсам, наличие такого судна станет стратегическим преимуществом.

Вместе с тем, проект сталкивается с вызовами. Необходимость в высококвалифицированных кадрах, а также в новых технологиях для подводной добычи газа ставит перед разработчиками серьезные задачи. Однако, учитывая бурное развитие арктического атомного флота и роботизированных комплексов, реализация «Пилигрима» представляется вполне реальной в ближайшие 10-15 лет.