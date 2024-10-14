Россия и Пакистан начали совместные военные учения под названием «Дружба-2024». Маневры пройдут с 14 по 26 октября и сосредоточатся на борьбе с незаконными вооруженными формированиями в горных районах.

14 октября в Пакистане стартовали совместные военные учения «Дружба-2024», в которых участвуют российские и пакистанские военнослужащие. Эти маневры, проходящие на базе антитеррористического центра «Пабби», стали важным шагом в укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

Церемония открытия учений состоялась с поднятием флагов и исполнением гимнов России и Пакистана. Представитель пакистанской армии подчеркнул, что такое сотрудничество положительно влияет на безопасность в регионе. Это не просто слова — за последние годы страны наладили взаимодействие, которое охватывает множество аспектов, включая военное, экономическое и культурное сотрудничество.

Учения «Дружба-2024» продлятся до 26 октября. В них участвуют военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа России, которые прибыли в Пакистан на самолете Ил-76. Эти учения не первые в своем роде: аналогичные маневры проходят с 2016 года, и каждый раз они становятся более масштабными и профессиональными.

Основное внимание в этом году сосредоточится на борьбе с незаконными вооруженными формированиями в сложных горных условиях. Военные отработают совместные действия, включая разведывательные операции, а также действия по уничтожению угроз в горно-лесистой местности. Это важный аспект, учитывая современные вызовы безопасности, с которыми сталкиваются обе страны.

Совместные учения позволяют обмениваться опытом и тактиками, которые применяются в реальных боевых условиях. Они помогают не только улучшить взаимодействие между армиями, но и укрепить доверие между государствами. В условиях глобальных угроз, таких как терроризм, подобные мероприятия становятся особенно актуальными.

Ожидается, что результаты этих учений окажут влияние на дальнейшее развитие военного сотрудничества между Россией и Пакистаном.