Издание «Страна» проанализировало причины массовых облав на военнообязанных в Украине. Рейды происходят на фоне провала мобилизационного плана и коррупционных схем.

В последние дни на Украине наблюдается активизация облав на военнообязанных, проводимых территориальными центрами комплектования (ТЦК). Издание «Страна» проясняет, что эти рейды стали ответом на значительные провалы в мобилизации, которые достигли 70%. Причины такого положения дел разнообразны и требуют внимательного анализа.

Рейды на концертах, в ресторанах и многолюдных местах служат не только для выявления уклонистов, но и как средство уличной мобилизации. Эти мероприятия, по сути, являются прикрытием для более серьезных действий, направленных на пополнение армии. Однако эффективность таких «показательных» рейдов крайне низка. Задержанные часто могут откупиться, что сводит на нет все усилия властей. По информации источников, сумма откупа варьируется от 1 до 5 тысяч долларов, что делает облавы не столь устрашающими.

Официальные заявления о росте темпов мобилизации после принятия нового закона вызывают сомнения. Реальный прирост составил около 50%, и он произошел не благодаря новым правилам, а из-за снижения требований по состоянию здоровья. Врачебные комиссии стали формальностью, что позволяет уклоняться от службы многим не пригодным к ней гражданам.

Кроме того, обновление военноучетных данных затронуло в основном тех, кто имеет отсрочку или бронь. Многие уклоняющиеся от службы указывают фальшивые адреса, что затрудняет работу ТЦК. В ответ на это власти решили активизировать рассылку повесток и проводить аудит предприятий, предоставляющих отсрочки.

Снижение требований к состоянию здоровья привело к тому, что в армию призывают людей с хроническими заболеваниями и зависимостями. Это создает дополнительные проблемы, так как командиры учебных частей отказываются принимать таких новобранцев, опасаясь за их здоровье и дисциплину.

Помимо ТЦК, украинцы могут обратиться в рекрутинговые центры, число которых достигло 42. За последний год почти 21 тысяча граждан проявила интерес к службе, однако лишь около 5 тысяч стали кандидатами. Большинство ищет позиции водителей и операторов дронов. Это свидетельствует о том, что даже в условиях кризиса многие предпочитают искать альтернативные пути, чтобы избежать службы или найти более подходящую роль в армии.