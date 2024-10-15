«Почта России» представила данные о стоимости доставки грузов с помощью беспилотников, которые в 150 раз превышают цену пилотируемых рейсов. Эксперимент по внедрению дронов в логистику сталкивается с высокими затратами и необходимостью дооснащения инфраструктуры.

Недавний отчет «Почты России» раскрыл шокирующие цифры, связанные с доставкой грузов беспилотниками. В ходе эксперимента выяснили, что перевозка одного килограмма груза с помощью дронов обходится в 13,6 тыс. рублей, что в 152 раза дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе. Эти данные подчеркивают сложности, с которыми сталкивается компания при внедрении новых технологий.

На конференции по беспилотникам в Московском авиационном институте Георгий Баутина, руководитель дирекции управления транспортом «Почты России», представил результаты работы по доставке грузов дронами. Для примера рассматривался маршрут из поселка Тазовский в село Антипаюта, где сейчас функционирует вертолетное сообщение. На регулярном рейсе стоимость доставки 1 кг груза составляет всего 90 рублей, а на чартере — 315 рублей. В то же время, использование беспилотной авиационной системы приводит к значительным затратам, что ставит под сомнение экономическую целесообразность этой технологии.

Кроме того, эксперты отметили, что доступные к эксплуатации дроны не обеспечивают необходимую надежность. В эксперименте участвуют три модели вертолетного типа, каждая из которых требует дооснащения для постоянной эксплуатации. Несмотря на наличие наземной инфраструктуры для взлета и посадки, риски невостребованности остаются высокими, особенно при переходе к автоматическим сценариям доставки.

Важным аспектом является отсутствие стремления авиакомпаний к сотрудничеству с дронами. Это связано с конкуренцией и необходимостью обеспечения безопасности полетов. В материалах «Почты» подчеркивается, что использование беспилотников возможно даже в сложных климатических условиях, особенно в сегменте доставки «последней мили». Однако большинство маршрутов, где дроны могли бы быть полезны, пока не обеспечивают приемлемого уровня цен для перехода на беспилотные технологии.

В то время как беспилотные технологии развиваются, эксперты указывают на высокую стоимость их внедрения. Основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia, Андрей Патраков, отметил, что отсутствие новых предложений для эффективного регулирования использования дронов сдерживает развитие рынка. Также он добавил, что тяжелые беспилотники внедряются медленнее легких моделей из-за более высоких рисков.

Генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин считает, что проблема широкого применения дронов заключается в их высокой стоимости. Заказчики логистических услуг заинтересованы в более дешевых и быстрых вариантах доставки, независимо от используемого транспорта. Он прогнозирует, что массовое применение беспилотников станет реальностью через пять лет, однако текущие ограничения по полетам в городских агломерациях остаются значительным препятствием.

Эксперт по искусственному интеллекту, Александр Родин, высказал мнение о том, что «Почта России» сделала ошибку, выбрав беспилотные вертолеты вместо более экономичных конвертопланов. Эти аппараты могут взлетать и садиться как дрон, но при этом обладают аэродинамическими преимуществами самолета. Родин уверен, что спрос на доставки беспилотниками возрастет в ближайшие годы, несмотря на текущие сложности.