Курс рубля продолжает падать, достигнув отметки в 97,24 рубля за доллар. Эксперты предсказывают, что вскоре курс может преодолеть психологическую планку в 100 рублей.

11 октября 2024 года курс доллара впервые за год преодолел отметку в 97 рублей, составив 97,24 рубля по данным Центробанка. Это событие стало знаковым, особенно на фоне недавних санкций и изменений в валютной политике России.

Ситуация на валютном рынке продолжает вызывать беспокойство среди экспертов. В последний раз доллар превышал 97 рублей 20 октября 2023 года, и с тех пор динамика курса только ухудшилась. Одной из причин падения рубля стало введение санкций против Московской биржи, что привело к прекращению торгов долларом. Теперь курс устанавливается на основе сделок банков и внебиржевых платформ, что создает дополнительные сложности.

На внебиржевых торгах 11 октября наблюдался временный отскок доллара до 95,3 рубля, но эта коррекция не изменила общей тенденции. Аналитики отмечают, что рубль продолжает ослабевать из-за увеличения доли рублевых расчетов в внешней торговле, которая уже превышает 40%. Это означает, что российские экспортёры, получая валюту, вынуждены конвертировать ее в рубли для уплаты налогов, в то время как импортёры продолжают закупать товары за границей.

Ситуация усугубляется тем, что многие российские компании зависят от импорта. По данным Высшей школы экономики, 43% руководителей крупных предприятий указывают на высокую зависимость от импортного оборудования. Несмотря на попытки перейти на расчеты в национальных валютах с Китаем, импорт из Евросоюза и США продолжается, и для этого требуются доллары и евро.

В условиях нестабильности Банк России и Минфин применяют традиционные методы для стабилизации курса, включая продажи валюты из резервов. Однако сейчас они сосредоточены на продаже юаней, что вызывает вопросы о том, насколько это поможет укрепить рубль. С одной стороны, увеличение продаж может стабилизировать курс, с другой — эксперты сомневаются в эффективности такой меры.

Некоторые аналитики даже отмечают, что экономическим властям может быть выгодно ослабление рубля. При курсе в 70–80 рублей за доллар бюджет получал бы меньше рублей от нефтегазовых доходов, чем при текущем курсе в 97 рублей. Это создает дополнительные стимулы для правительства, поскольку каждый миллион долларов теперь превращается в значительно большее количество рублей.

В итоге, многие эксперты предсказывают, что курс рубля продолжит падать, и отметка в 100 рублей за доллар может быть преодолена в ближайшее время.