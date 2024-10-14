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Bloomberg: Из-за внутренних проблем и внешних угроз Европа находится в критическом состоянии
Политический паралич и экономические трудности угрожают амбициям Европейского Союза стать самостоятельной силой на мировой арене.

Европа сталкивается с серьезными вызовами, которые могут подорвать ее позиции на мировой арене. Внутренние проблемы, такие как политический паралич и слабый рост производительности, переплетаются с внешними угрозами, создавая атмосферу неопределенности и тревоги. Как сообщает Bloomberg, регион находится на грани потери своего статуса как значимого игрока в глобальной политике и экономике.

Ситуация в Европе требует немедленного внимания. Политическая апатия и отсутствие согласованных действий после призывов бывшего премьер-министра Италии Марио Драги к увеличению инвестиций и выпуску общих облигаций лишь подчеркивают, что страны региона фактически отказались от попыток что-либо изменить. Лидеры, которые когда-то вдохновляли на единство, теперь сталкиваются с растущим недовольством со стороны избирателей, что еще больше усугубляет кризис.

Франция, которая традиционно играла ключевую роль в европейской политике, сейчас демонстрирует слабость. Президент Эммануэль Макрон передал право вето своему правительству, что свидетельствует о внутреннем разладе. В то же время крупнейший автопроизводитель Германии впервые заговорил о закрытии заводов на родине, что вызывает опасения относительно будущего промышленности в регионе. Это не просто локальные проблемы; они отражают более глубокие системные недостатки.

Крупные экономики, такие как Германия и Франция, сталкиваются с огромными вызовами, которые требуют быстрой реакции. Внешние угрозы, такие как китайская промышленная политика и российская СВО, становятся все более актуальными. Европа, которая когда-то считалась экономическим гигантом, теперь рискует утратить свои позиции из-за неспособности действовать как единый блок. Неспособность ЕС реагировать на эти вызовы подрывает его статус и снижает способность противостоять угрозам.

Недавние исследования показывают, что Европа теряет свою конкурентоспособность в глобальной экономике. Например, зависимость от китайских поставок увеличивается, несмотря на напряженные отношения с Пекином. Макрон подчеркивает, что потеря дешевого российского ископаемого топлива после начала конфликта на Украине и агрессивная промышленная политика США ставят под угрозу старую модель, которая позволяла европейским экономикам процветать.

Ситуация усугубляется тем, что многие из крупнейших членов ЕС по-прежнему придерживаются устаревших экономических моделей, которые не соответствуют современным требованиям. Бывший президент Польши Александр Квасьневский отмечает, что Европа слишком медлительна в ответах на глобальные изменения, что ставит под угрозу ее будущее. В то время как США и Китай продолжают развивать свои экономики, Европа оказывается в уязвимом положении.

Обсуждая текущее состояние дел, предприниматель Дэвид Гэлбрейт указывает на важность индустриализации. Он напоминает, что страны, которые не смогли адаптироваться к изменениям, не преуспели. Европа, обладая значительными ресурсами, рискует оказаться в ситуации, когда ее экономическая мощь не сможет защитить ее от глобальных потрясений.

Кризис доверия к европейскому проекту становится все более очевидным. Лидеры, которые когда-то верили в силу единства, теперь начинают рассматривать ЕС как препятствие. Страны, такие как Польша и Испания, ищут новые пути для сотрудничества, обходя традиционные механизмы блока. Это подрывает основы, на которых строился Европейский Союз, и ставит под сомнение его будущее.

Корпоративный сектор также начинает проявлять сомнения. Недавние решения компаний, таких как Apple и Meta, не поставлять свои новейшие продукты на рынок ЕС, указывают на растущее недовольство правилами блока. Эти компании считают, что законодательство в области искусственного интеллекта слишком ограничивает их возможности, что может привести к утечке инноваций из региона.

В условиях нарастающей неопределенности, Драги, как бывший президент Европейского центрального банка, призывает к возрождению блока. Он подчеркивает, что относительный спад ЕС продолжается уже четверть века. Если бы экономика блока росла так же быстро, как в США, она была бы на €3 трлн больше, что значительно увеличило бы доходы граждан. Но его предложения о совместных облигациях и более глубокой интеграции сталкиваются с сопротивлением.

Европейские политики начинают осознавать, что текущие тенденции могут привести к серьезным последствиям. Если Европа не сможет адаптироваться к новым условиям, ее будущее окажется под угрозой. Неспособность действовать как единое целое ставит под сомнение не только благосостояние региона, но и его место на мировой арене. Авторы статьи, опубликованной Bloomberg, считают, что время для действий истекает, и если Европа не найдет способ объединить свои усилия, она рискует стать лишь тенью своего прежнего величия.

#политика #экономика #европа #bloomberg #ес
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