Boeing объявил о сокращении 10% своего штата, что затронет около 17 тысяч сотрудников. Ухудшение финансового положения и затяжная забастовка рабочих ставят под угрозу будущее авиапроизводителя.

На фоне затяжного кризиса Boeing принял решение о сокращении штата, что шокировало работников компании и экспертов отрасли. Новый генеральный директор Келли Ортберг сообщил о планах уволить до 10% сотрудников, что означает потерю 17 тысяч рабочих мест. Это решение стало ответом на трудности, с которыми сталкивается авиапроизводитель, включая забастовку рабочих и растущий дефицит наличности.

Ситуация в Boeing выглядит критически. В письме к сотрудникам Ортберг объяснил, что сокращения затронут не только рядовых рабочих, но и менеджеров. Это решение стало результатом не только текущих финансовых трудностей, но и проблем с производственными сроками. Программа 777X, например, столкнулась с серьезными задержками, и теперь первая поставка ожидается только в 2026 году.

Внешние эксперты уже начали называть Boeing одним из самых провальных бизнесов в истории США. Долговая нагрузка компании достигла рекордных $52 миллиардов, и два из трех основных рейтинговых агентств рассматривают возможность присвоения "мусорного" рейтинга. Это означает, что инвестиции в облигации компании становятся рискованными, а заимствования обернутся высокими процентными ставками, что только усугубит финансовые проблемы.

Забастовка рабочих, начавшаяся в середине сентября, оказала разрушительное влияние на производственные процессы. Ранее Boeing поставлял 30 узкофюзеляжных самолетов в месяц, но сейчас производство остановилось. Необходимый уровень производства составляет 38 самолетов ежемесячно, и без его восстановления компания рискует столкнуться с убытками, превышающими $10 миллиардов в 2024 году.

Ситуация осложняется тем, что Boeing не может быстро восстановить свои позиции на рынке. Конкуренты продолжают наращивать объемы производства, а спрос на новые самолеты остается высоким. В результате, компания вынуждена искать финансирование, чтобы покрыть убытки и продолжить свою деятельность. В условиях растущей конкуренции и ухудшающейся финансовой ситуации, Boeing оказывается в сложном положении.

Работники компании переживают не лучшие времена. Слухи о возможных сокращениях ходили давно, но официальное подтверждение стало настоящим ударом. Многие сотрудники выражают недовольство и опасения по поводу будущего. Они понимают, что такие меры могут затронуть не только их рабочие места, но и всю отрасль в целом.

Boeing стоит перед выбором: либо найти пути для восстановления, либо оказаться в еще более сложной ситуации.