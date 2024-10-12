Цены на процессоры AMD Ryzen X3D растут по всему миру, вызывая недоумение у покупателей. Дефицит и высокая стоимость ставят под угрозу доступность этих популярных чипов.

В последние недели на рынке процессоров наблюдается странный феномен: цены на AMD Ryzen X3D начали стремительно расти. Эти чипы, известные своей высокой производительностью и технологией 3D V-Cache, привлекают внимание геймеров и профессионалов. Именно резкое увеличение цен вызывает вопросы о причинах этого явления.

Процессоры AMD Ryzen 5800X3D и 7800X3D стали настоящими хитами среди геймеров и разработчиков. Их запуск сопровождался положительными отзывами и высоким спросом. Но сейчас ситуация изменилась. На Amazon и Newegg цены на Ryzen 7800X3D достигли $479 и даже $699, что значительно выше стартовой цены в $449. Это не просто временные колебания, а закономерная реакция рынка.

В Европе наблюдается аналогичная картина. Цены на Ryzen 7 7800X3D достигли €429 — это максимальная отметка с прошлого года. За последние месяцы процессор не поднимался выше €380, но с конца августа наблюдается непрерывный рост. Интересно, что Ryzen 7 5800X3D, который ранее стоил менее €330, внезапно подскочил до €643, а затем немного вернулся к €350. Это вызывает опасения у покупателей, которые не могут понять, что происходит.

Проблема заключается не только в росте цен, но и в доступности. Многие розничные продавцы, включая Amazon, сообщают о нехватке Ryzen 7800X3D. Некоторые модели исчезли из продажи, оставив покупателей в недоумении. В то время как другие процессоры Ryzen X3D остаются стабильными по цене, такие как Ryzen 7 5700X3D, который все еще доступен за менее чем $200, более дорогие модели, такие как 7900X3D и 7950X3D, становятся дефицитом.

Эксперты предполагают, что AMD может сосредоточиться на новых чипах Zen 5 X3D, таких как Ryzen 9800X3D, что также влияет на доступность текущих моделей. С запуском новых процессоров интерес к старым может снизиться, но пока спрос на Ryzen X3D остается высоким. Геймеры и разработчики продолжают охотиться за этими чипами, что подстегивает рост цен.

Причины такого резкого увеличения цен можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, спрос на высокопроизводительные процессоры для игр и вычислений значительно возрос. Во-вторых, недостаток компонентов и логистические проблемы, вызванные глобальными экономическими условиями, также играют свою роль. Наконец, конкуренция между производителями процессоров усиливает борьбу за лучшие технологии, что приводит к повышению цен.