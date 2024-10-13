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Полнолуние увеличивает на 50% количество ДТП с дикими животными
Исследование Техасского университета A&M показывает, что полнолуние увеличивает риск столкновений с дикими животными на 45,8%. Ученые призывают водителей быть особенно осторожными в светлые ночи.

Недавнее исследование, проведенное учеными Техасского университета A&M, выявило интересную связь между полнолунием и увеличением числа столкновений транспортных средств с дикими животными. Анализ данных за десять лет показал, что в ночи полнолуний риск таких инцидентов возрастает на 45,8%.

Исследование проводили Кентаро Иио и доктор Доминик Лорд, которые собрали данные о ДТП с дикими животными в Техасе. Ученые сравнили количество столкновений в ночи полнолуний с аналогичными показателями в новолуние. Они обнаружили, что в полнолуние число столкновений значительно увеличивается, в то время как столкновения с домашними животными не показали таких аномалий.

Иио отметил, что для точного анализа они исключили другие фазы Луны, чтобы избежать путаницы в данных. Это позволило получить более ясное представление о том, как именно лунный свет влияет на поведение водителей и диких животных. Исследование также указало на необходимость повышения осторожности за рулем в ночное время, особенно в условиях яркого лунного света.

Анализ охватил различные регионы Техаса, включая как сельские, так и городские районы. В столичном районе, состоящем из десяти округов, исследование не выявило значительного увеличения риска столкновений в полнолуние, хотя различия были статистически незначительными. В отличие от этого, в других регионах, таких как Хай-Плейнс и Южный Техас, уровень столкновений возрос на 57,8% до 125%.

Исследование также подтвердило, что в сельской местности риск столкновений выше, чем в городских районах. Лорд объяснил, что это может быть связано с меньшей плотностью городской дикой природы и световым загрязнением, которое снижает эффект лунного освещения. В результате, в городах водители могут не сталкиваться с дикими животными так часто, как в более открытых и темных сельских местностях.

Ученые не идентифицировали конкретные виды диких животных, участвующих в столкновениях, и не учитывали изменения в уровне освещения в течение исследуемого периода. В любом случае важно помнить, что лунные ночи могут представлять собой скрытую опасность на дорогах, и водители должны быть особенно внимательны в это время.

#исследование #дтп #полнолуние #безопасность на дорогах #дикие животные
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