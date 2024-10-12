Американский писатель Келси Мартино подал иск против разработчиков игры Destiny 2, утверждая, что они использовали идеи из его произведения. В иске он указывает на явные сходства между сюжетом своей книги и элементами игры.

Скандал разразился вокруг популярной видеоигры Destiny 2, когда американский писатель Келси Мартино обвинил разработчиков студии Bungie в плагиате. Он подал иск, утверждая, что некоторые сюжетные элементы игры заимствованы из его произведения, опубликованного за несколько лет до выхода Destiny 2.

Келси Мартино считает, что Bungie использовала идеи из его книги, выпущенной в 2013-2014 годах на платформе WordPress. В его произведении описывается Красный Легион — инопланетная фракция, которая стремится захватить Землю. По его словам, аналогичный сюжет присутствует и в Destiny 2, где Красный Легион, состоящий из расы кабал, также вторгается на Землю.

Мартино указывает на схожесть не только в общем сюжете, но и в деталях. Например, в его книге есть персонаж по имени Йиннерах, который напоминает Доминуса Гоула из игры. Оба героя сталкиваются с неприятием на родине, но становятся могущественными генералами, стремящимися к власти. В произведении Мартино герои пытаются захватить станцию Тононоб, в то время как в Destiny 2 их цель — Странник.

Писатель также нашел аналогии в иерархии повстанцев, терминах, используемых в обеих историях, а также в оружии и артефактах. Он считает, что Bungie не только заимствовала идеи, но и создала целую вселенную на основе его работы.

Иск был подан в начале октября в окружной суд Луизианы. Мартино требует компенсацию за ущерб, покрытие судебных расходов и прекращение распространения материалов, нарушающих его авторские права. На данный момент Bungie не прокомментировала сложившуюся ситуацию.