Документальный фильм HBO «Money Electric: The Bitcoin Mystery» вновь поднимает вопросы о настоящем создателе биткоина. Питер Тодд, которого назвали возможным Сатоши Накамото, отрицает свою причастность и критикует подход авторов.

Мир криптовалют продолжает удивлять своими загадками. На этот раз внимание привлек документальный фильм HBO, который снова ставит под сомнение личность создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото. В центре обсуждения оказался Питер Тодд, которого в фильме назвали одним из возможных авторов этой революционной валюты.

8 октября HBO представило документальный фильм «Money Electric: The Bitcoin Mystery», который вызвал бурные обсуждения в криптосообществе. В нем Тодд, по сути, оказался в центре внимания, когда его назвали создателем биткоина. Но сам он быстро отклонил эти обвинения, заявив, что его несправедливо обвинили в причастности к созданию этой цифровой валюты.





Питер Тодд выступил с резкой критикой подхода создателя фильма Каллена Хобака. Он отметил, что утверждения, сделанные в документалке, основаны на косвенных доказательствах, которые лишь подогревают теории заговора. По его мнению, Хобак использовал его имя как «маркетинговый ход», чтобы привлечь внимание к фильму. Тодд подчеркнул, что выбор именно его в качестве предполагаемого Сатоши стал не чем иным, как попыткой создать сенсацию.

Эта ситуация лишь подчеркивает, насколько сложно установить истину о происхождении биткоина. С момента его появления на свет в 2009 году личность Сатоши Накамото оставалась предметом бесконечных спекуляций. Многие пытались разгадать эту загадку, но факты всегда ускользали. Тодд добавил, что Хобак не проявил заинтересованности в поиске настоящей правды. Вместо этого, по его словам, документальный фильм стал очередным способом создать интригу вокруг уже известной истории.

В конце концов, вопрос о том, кто же на самом деле стоит за созданием биткоина, остается открытым. Каждый новый проект, каждая новая теория лишь добавляет масла в огонь. И, возможно, именно эта тайна делает биткоин таким привлекательным для миллионов людей по всему миру.