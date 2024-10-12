НАСА и SpaceX объявили о запуске миссии Europa Clipper 14 октября. Этот проект стоит 5 миллиардов долларов и нацелен на исследование спутника Юпитера, где могут существовать условия для жизни.

Космическая гонка продолжает набирать обороты. НАСА и SpaceX планируют запустить Europa Clipper 14 октября, и этот старт обещает стать важной вехой в исследованиях Солнечной системы. После отмены старта из-за урагана «Милтон» команды работают над тем, чтобы обеспечить готовность к полету.

Europa Clipper, классифицируемый как «флагманская» миссия, обойдется в 5 миллиардов долларов. Этот проект направлен на изучение спутника Юпитера — Европы, который ученые считают одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни. Под его ледяной коркой, согласно данным зонда Galileo, может скрываться подземный океан, создающий потенциально подходящие условия для микробной жизни.

Запуск, запланированный на 14 октября, станет кульминацией многолетних усилий. Команды НАСА и SpaceX тщательно проверяют все системы, чтобы гарантировать безопасность и успешность миссии.

Космический корабль Europa Clipper отправится не к самой Европе, а на орбиту вокруг Юпитера. Это позволит ему проводить долгосрочные исследования, которые займут около восьми лет. Ожидаемое прибытие к Юпитеру намечено на апрель 2030 года. Миссия даст возможность глубже понять, какие тайны скрывает этот загадочный спутник и пригоден ли он для существования жизни.