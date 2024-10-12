Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
21 октября запуск Snapdragon 8 Elite: вот какие смартфоны на этом процессоре выйдут первыми
21 октября Qualcomm представит новый мобильный процессор Snapdragon 8 Elite, что откроет путь для запуска флагманских смартфонов. Бренды, такие как Xiaomi, OnePlus и Honor, готовятся к быстрой премьере своих новинок в конце октября.

Мир мобильных технологий снова на пороге захватывающих изменений. Qualcomm готовится представить свой новый процессор Snapdragon 8 Elite 21 октября, и это событие обещает запустить целую волну анонсов флагманских смартфонов.

Известный информатор Weibo, под ником Experience More, поделился информацией о том, что после презентации Snapdragon 8 Elite последует стремительная череда запусков новых телефонов. В период с 28 по 31 октября различные производители, такие как Xiaomi, OnePlus и Honor, планируют представить свои устройства на базе нового чипа.

Согласно утечкам, Xiaomi может стать первым брендом, который продемонстрирует свои новинки, включая серию Xiaomi 15. Правда, несмотря на возможное лидерство, компания не спешит с тизерами. iQOO, вероятно, выпустит свою модель iQOO 13 сразу после Xiaomi, а OnePlus представит OnePlus 13. Чуть позже, Honor также планирует дебютировать с серией Magic 7.

Параллельно с этим, еще один инсайдер, Digital Chat Station, подтвердил временные рамки появления новых смартфонов, указанные Experience More. Но Snapdragon 8 Elite не единственный процессор, который привлечет внимание в ближайшие недели. Vivo и Oppo уже анонсировали свои флагманы на базе MediaTek Dimensity 9400, которые выйдут в этом месяце. Vivo представит серию X200 14 октября, а Oppo последует с серией Find X8 24 октября.

Хотя все эти телефоны обещают быть интересными, их выход на мировой рынок запланирован только на конец 2024 года или начало 2025 года. Это означает, что пользователям по всему миру придется еще некоторое время подождать, прежде чем они смогут опробовать новинки.

#смартфоны #xiaomi #qualcomm #oneplus #snapdragon 8 elite
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Транспортный самолет-невидимка Aurora будет взлетать и приземляться вертикально
16
Космические силы США сообщили о «серии новых маневров» загадочного мини-космического корабля X-37B
8
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
10
14 смартфонов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2.0 до конца 2024 года
+
Российские учёные создали передовую технологию производства высокотемпературного сверхпроводника
4
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
2
Су-30 во время воздушного боя сбил украинский беспилотник во Владимирской области
+
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
1
ВС России использовали автономных роботов с пулемётами во время штурма Угледара
+
Российский дрон отснял удар ракетой «Искандера» по ЗРК Patriot ВСУ в 100км от ЛБС
+
В России намерены построить атомный подводный газовоз для доставки углеводородов в Арктику
4
Huawei представла свои новые продукты на официальном мероприятии
+
Американская пресса называет «план победы» Зеленского безвыигрышной авантюрой
1
ВС РФ возобновили стремительные наступательные действия по выбиванию ВСУ из Курской области
+
На фоне резкого увеличения объёмов строительства Россия нарастила импорт башенных кранов
2
Российский истребитель Су-35 улучшил возможности обнаружения и защиты
1
Российская компания «Спутникс» запустит 28 спутников на орбиту в ноябре с космодрома Восточный
+
AMD выпустила процессоры EPYC 9005 Turin на базе Zen 5/5c
1
В Китае заметили модифицированную GeForce RTX 4090 с 48 Гб памяти, выпуск которой поставлен на поток
1
Ученые наблюдают за черной дырой, уничтожающей звезду за звездой
+

Популярные статьи

Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
8
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
62
Сточные воды оказались новым источником экологичного авиационного топлива
1
«Звездные войны» - фильмы, которые нас ждут
6
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
138
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
7
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
29
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
13
ТОП 10 miniApp в Telegram, в которые стоит зайти с целью получения дропа
1
Почему во время сложных событий в СССР по телевидению транслировали балет «Лебединое озеро»
1

Сейчас обсуждают

Vito Vago
13:57
Лепят "шилдики" на Леопарды...
Минобороны Дании считают украинский оборонно-промышленный комплекс эффективнее, чем западный
Vito Vago
13:54
Опять Россия виновата... Шутка юмора!
Генеральный директор корпорации Келли Ортберг: Boeing планирует уволить 17 тысяч человек
Николай Гурин
13:51
немного за надёжность: скоро как 2 года как сдали нам новый корпус гимназии. Вместе с корпусом получили 46 системников именно с этим SSD. После года работы умерло 2 штуки.
Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
San Sanich
13:45
Если у меня уже B660 + 12400F плата, конечно я выберу Ryzen.
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
Сергей Яковлев
13:45
Какие размеры будут у этого газовоза ? А если партнёры мины поставят на маршруте, ведь он будет огромный, в несколько раз больше Акулы и далеко не везде сможет пройти в подводном режиме. Проще и безоп...
В России намерены построить атомный подводный газовоз для доставки углеводородов в Арктику
Николай Норманн
13:44
Ничего удивительного в том, что субару адаптировали свою механическую систему под электромобиль. Субару умеют и удивлять, и творить чудеса. Мне вот больше интересно, что это будет за кроссовер. Судя п...
Subaru и Toyota снова выпустят совместный электромобиль
Workshop
13:43
Не, всё правильно сделал. Вот я жалею, что у меня 120Гц. Надо хотя бы 144. Логика такая. На всех спокойных играх у меня сейчас включена генерация и ограничение кадров 59fps. Итого 118 кадров, но периф...
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Китя
13:35
Речь о том что в игры не играешь в 240 Гц это 240 FPS.
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Workshop
13:34
Я пока в апартаментах. На улице было около 90+ в помещении 120+ Вылетало на улице один раз из-за альт-таб'анья. 7900хтх 4к FSR Q
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Stanislav_i
13:31
FPS тоже иногда ограничиваю в настройках игр, меньше нагрузка на видеокарту, меньше тепла и шума от вентиляторов. А монитор на 240 Гц так и работает, там ничего ограничивать не нужно.
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем