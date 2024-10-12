21 октября Qualcomm представит новый мобильный процессор Snapdragon 8 Elite, что откроет путь для запуска флагманских смартфонов. Бренды, такие как Xiaomi, OnePlus и Honor, готовятся к быстрой премьере своих новинок в конце октября.

Мир мобильных технологий снова на пороге захватывающих изменений. Qualcomm готовится представить свой новый процессор Snapdragon 8 Elite 21 октября, и это событие обещает запустить целую волну анонсов флагманских смартфонов.

Известный информатор Weibo, под ником Experience More, поделился информацией о том, что после презентации Snapdragon 8 Elite последует стремительная череда запусков новых телефонов. В период с 28 по 31 октября различные производители, такие как Xiaomi, OnePlus и Honor, планируют представить свои устройства на базе нового чипа.

Согласно утечкам, Xiaomi может стать первым брендом, который продемонстрирует свои новинки, включая серию Xiaomi 15. Правда, несмотря на возможное лидерство, компания не спешит с тизерами. iQOO, вероятно, выпустит свою модель iQOO 13 сразу после Xiaomi, а OnePlus представит OnePlus 13. Чуть позже, Honor также планирует дебютировать с серией Magic 7.

Параллельно с этим, еще один инсайдер, Digital Chat Station, подтвердил временные рамки появления новых смартфонов, указанные Experience More. Но Snapdragon 8 Elite не единственный процессор, который привлечет внимание в ближайшие недели. Vivo и Oppo уже анонсировали свои флагманы на базе MediaTek Dimensity 9400, которые выйдут в этом месяце. Vivo представит серию X200 14 октября, а Oppo последует с серией Find X8 24 октября.

Хотя все эти телефоны обещают быть интересными, их выход на мировой рынок запланирован только на конец 2024 года или начало 2025 года. Это означает, что пользователям по всему миру придется еще некоторое время подождать, прежде чем они смогут опробовать новинки.