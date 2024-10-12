Астрономы обнаружили натриевое облако вокруг экзопланеты WASP-49 b, что может указывать на наличие вулканической луны. Это открытие может стать толчком для проведения новых исследований экзолуны, аналогичной Ио, спутнику Юпитера.

В астрономии каждый день приносит новые загадки и открытия. На этот раз ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА сделали шаг к пониманию экзопланет, обнаружив натриевое облако вокруг планеты WASP-49 b. Это облако может свидетельствовать о наличии вулканической луны, что может стать определенным прорывом в изучении объектов за пределами нашей Солнечной системы.

Ио, спутник Юпитера, известен как самый вулканический объект в нашей Солнечной системе. Его постоянные извержения выбрасывают газы, образующие огромные облака, видимые даже с Земли. Теперь астрономы предполагают, что аналогичный процесс может происходить на экзопланете WASP-49 b, которая расположена на расстоянии 635 световых лет от нас.

Именно натриевое облако, обнаруженное в атмосфере WASP-49 b, привлекло внимание астрономов. Исследования показали, что это облако располагается высоко над атмосферой планеты, напоминая облака, которые Ио создает вокруг Юпитера. Наличие натрия в этом облаке и его внезапные изменения в размере указывают на то, что оно может исходить от некоего спутника, вращающегося вокруг газового гиганта.

Ученые использовали Чрезвычайно большой телескоп (Extremely Large Telescope, ELT) в Чили для изучения этого явления. Они отметили, что облако производит около 100 000 килограммов натрия в секунду. Это количество вызывает недоумение и ставит под сомнение, могла ли такая активность исходить от самой планеты, состоящей в основном из водорода и гелия.

Представители НАСА подчеркивают, что вулканическая активность может стать ключевым индикатором для поиска экзолун. Если астрономы обнаружат газовые облака, подобные тем, что создают вулканические луны, это откроет новые перспективы для изучения спутников в других звездных системах. Это открытие вдохновляет ученых на дальнейшие исследования, ведь каждая новая деталь помогает лучше понять, как устроен наш космос и какие тайны он хранит.

Узнать подробнее, как ученые обнаружили экзомону, находящуюся на расстоянии около 635 световых лет от нас и вращающуюся вокруг газового гиганта – экзопланеты WASP-4b, можно из этого видео.