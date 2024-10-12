Министерство обороны России сообщило о успешных ударах по американским гаубицам М777, использовавшимся на украинском фронте. Десантники ВДВ применили барражирующие боеприпасы "Ланцет", которые продемонстрировали свою эффективность даже на больших расстояниях.

На фоне продолжающегося конфликта на Украине, российские десантники добились значительных успехов в ликвидации поставленной Западом техники. Министерство обороны России сообщило о том, что за последние несколько месяцев они поразили 13 американских гаубиц М777, с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет".

В последние месяцы украинское командование старается держать технику НАТО на безопасном расстоянии от российских артиллерийских позиций. Однако барражирующие боеприпасы "Ланцет" становятся настоящей угрозой, способной преодолевать значительные дистанции. Десантники артиллерийской бригады ВДВ продемонстрировали, как точные удары могут привести к ликвидации дорогостоящей техники, которая, казалось бы, находится вне досягаемости.

Использование разведывательных беспилотников Zala играет ключевую роль в этой стратегии. Эти аппараты круглосуточно патрулируют небо, фиксируя вспышки выстрелов и другие объекты, которые могут стать целями для "Ланцетов". Благодаря такой системе наблюдения, российские войска могут быстро реагировать на изменения на поле боя и наносить удары по выявленным позициям противника.