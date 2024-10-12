Т-Банк анонсировал запуск платежного стикера T-Pay, который стал самым тонким на рынке, достигая толщины всего 0,43 мм. Стикер обеспечивает мгновенные бесконтактные платежи и удобство использования, идеально подходя для ношения под чехлом телефона.

11 октября 2024 года Т-Банк представил новый платежный стикер T-Pay, который обещает изменить подход к бесконтактным платежам. С толщиной всего 0,43 мм этот стикер стал самым тонким платежным инструментом на рынке, вдвое тоньше обычной банковской карты.

С 14 октября 2024 года клиенты Т-Банка смогут оформить новые стикеры через мобильное приложение без необходимости предзаказа. Стикеры доставят в указанный день. Эти ультратонкие устройства предназначены для ношения под чехлом телефона, что делает их практически незаметными и удобными в использовании. При смене чехла пользователи просто переложат стикер, сохраняя возможность бесконтактной оплаты.

Платежный стикер T-Pay не только легкий и компактный, но и сохраняет все преимущества традиционных бесконтактных платежей. Скорость обработки транзакций сопоставима с оплатой через смартфон с NFC, что гарантирует мгновенное завершение операций. Пользователи смогут расплачиваться в любых местах, где установлены терминалы для бесконтактной оплаты, включая магазины, кафе и общественный транспорт.

Безопасность остается важным аспектом нового продукта. Стикер предлагает возможность настройки ПИН-кода и лимитов на операции, а также его можно заблокировать в случае потери. Кроме того, благодаря тому, что стикер находится под чехлом, никто не увидит реквизиты карты, такие как номер или CVV-код, что значительно повышает уровень защиты.

Для клиентов с тарифом Private выпуск стикеров будет бесплатным, а для остальных стоимость составит 790 рублей. Заказать новый стикер можно так же легко, как и дополнительную карту, просто выбрав нужный пункт в мобильном приложении. Однако тем, кто еще не является клиентом Т-Банка, необходимо сначала оформить любую карту, чтобы получить доступ к новым услугам.