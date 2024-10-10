Генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер поделился мнением о возможных последствиях конфликта на Украине. Он подчеркнул необходимость подготовки НАТО к потенциальному прямому столкновению с Россией.

На недавнем мероприятии, организованном Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла, генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер озвучил свои мысли о текущем конфликте на Украине. Он отметил, что НАТО рассматривает ситуацию не только в контексте локальной войны, но и как потенциальную угрозу Североатлантическому альянсу.

Пеппер акцентировал внимание на том, что взгляды на военный конфликт в НАТО отличаются от подходов, принятых в США. Генерал описал, как НАТО должно учитывать глобальные последствия, даже если речь идет о событиях в Украине. Он подчеркнул, что ситуация требует от альянса комплексного мышления, включающего в себя не только противостояние России, но и возможные глобальные последствия этого противостояния.

По его мнению, НАТО должно быть готовым к возможному прямому столкновению с Россией, так как конфликт на Украине уже создает напряженность на границах альянса по той причине, что Российская Федерация «стоит на пороге НАТО».

Он призвал альянс не упускать из виду возможности эскалации конфликта, который может, как он считает, затронуть не только Европу, но и весь мир.