Tesla Cybertruck сталкивается с критикой в Европе из-за опасений по поводу безопасности. Активисты требуют запрета на его использование, ссылаясь на острые углы и тяжелый вес автомобиля.

Tesla Cybertruck, ожидаемый многими как революционный электрический пикап, привлекает внимание не только своим футуристическим дизайном, но и растущими вопросами о безопасности. Европейские активисты, обеспокоенные конструкцией автомобиля, выступают за его запрет на континенте. Их аргументы подчеркивают необходимость создания "международной" версии, более адаптированной для европейских стандартов.

Критика Cybertruck в Европе усиливается. Группы, такие как Европейский совет по безопасности на транспорте и Европейский фонд велосипедистов, активно выступают против его появления на общественных дорогах. Особенно активно это обсуждают в Чехии, где один из покупателей уже зарегистрировал пикап, внеся изменения для повышения безопасности. Он добавил резиновые планки на острые углы, но этого, по мнению активистов, недостаточно.

В своем письме министру транспорта Чехии они утверждают, что Cybertruck представляет "незаконный риск для всех участников дорожного движения". Острые углы и угловатый дизайн могут усугубить травмы в случае столкновения, что вызывает серьезные опасения. Хотя любой автомобиль может нанести вред пешеходам, такие особенности конструкции делают Cybertruck особенно опасным.

Обсуждают и вес пикапа, который колеблется от 4 до 4,16 тонн. В Европе максимальный вес легкового автомобиля составляет 3,5 тонны, и активисты уверены, что Tesla использует лазейки для получения одобрения. Владелец чешского Cybertruck, Нортон Словак, утверждает, что расчеты веса могут не отражать реальное применение правил местными властями.

Пока Tesla не представила более компактную версию своего пикапа, вопросы безопасности продолжают оставаться в центре внимания. Активисты настаивают на том, что без значительных изменений в конструкции Cybertruck не стоит рисковать безопасностью водителей и пешеходов на европейских дорогах.