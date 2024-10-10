Китайские автопроизводители планируют вывести на российский рынок более 100 новинок в 2024 году, включая рестайлинговые версии. В этом году россияне смогут увидеть более 60 моделей от 28 брендов, некоторые из которых ранее не были представлены в стране.

Китайские автопроизводители продолжают активно развивать свое присутствие на российском рынке. В 2024 году они планируют представить более 100 новых моделей, среди которых окажутся как абсолютно новые, так и обновленные версии уже известных автомобилей. Эта стратегия позволяет не только укрепить позиции китайских брендов, но и предложить российским покупателям широкий выбор.

Во второй половине текущего года россияне смогут оценить более 60 моделей от 28 китайских автопроизводителей. Некоторые из них уже прошли сертификацию и готовы к выходу на рынок. Среди новинок окажутся и те бренды, которые раньше не имели представительства в России. Например, модели Avatr 11 и 12, а также Deepal SL03 и S7. Особенно интересен новый бренд eπ, предлагающий модели 7 и 8.

Среди известных марок, которые также готовят свои новинки, можно выделить BAIC, Chery, Dongfeng, Exeed, FAW и другие. Эти компании активно работают над улучшением своих автомобилей, чтобы соответствовать требованиям российских потребителей. Например, недавно на рынок вышел Tank 700 — большой рамный внедорожник, который стал самой дорогой моделью в линейке бренда.

Китайские производители стремятся не только увеличить объемы продаж, но и улучшить качество своих автомобилей. Они активно адаптируют свои модели под российские условия, учитывая климатические особенности и предпочтения местных водителей. Эта гибкость позволяет им быстро реагировать на изменения спроса и предлагать актуальные решения.