Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Bloomberg: США прогнозируют, что Украина удержит контроль над Курском в течение нескольких месяцев
По данным Bloomberg, США уверены, что Украина сможет удерживать контроль над курскими территориями в течение нескольких месяцев. Успех операции во многом зависит от стабильных поставок боеприпасов и стратегических решений Киева.

Ситуация в Курской области продолжает привлекать внимание международного сообщества. По данным Bloomberg, американские официальные лица считают, что Украина способна удерживать контроль над этими территориями несколько месяцев. Информация поступила от источников, общавшихся с журналистами агентства на условиях анонимности, что добавляет интереса к оценкам и прогнозам.

Как утверждает Bloomberg на данный момент Украина не сталкивается с серьезными проблемами в логистике поставок в район Курска, а российские войска якобы ограничили свои контратаки и сосредоточили усилия на восточном фронте. Это обстоятельство создает более благоприятные условия для ВСУ, позволяя им сосредоточиться на укреплении своих позиций.

Ситуация с поставками артиллерийских боеприпасов также улучшилась. По данным Bloomberg, после месяцев нехватки украинские силы теперь получают более стабильные поставки, что стало возможным благодаря поддержке союзников. Чешская инициатива по доставке боеприпасов и совместные американо-французские усилия улучшить артиллерийские возможности ВСУ сыграли ключевую роль в этом процессе.

Американские высокопоставленные чиновники отмечают, что Владимир Зеленский, возможно, готовится к более гибкому подходу к окончанию конфликта. Киев рассматривает различные стратегии, чтобы защитить страну в преддверии зимы. Параллельно с этим Украина планирует действия на следующий год, включая увеличение численности бригад ВСУ и улучшение их оснащения.

#украина #сша #всу #курск
1
Показать комментарии (1)
Представлен большой Volkswagen Tayron для Европы, а для США подготовлен длиннобазный Tiguan
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
+
Евгений Даманцев: Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 готовы эффективно противостоять Mirage-2000-5
5
Samsung объявила, что ее телевизоры Smart TV перейдут на One UI и будут поддерживать ИИ
5
Samsung сообщает о доступности бета-версии One UI 7 не только для разработчиков, но и пользователей
+
«Ростсельмаш» впервые показал новый российский зерноуборочный комбайн
+
Boeing разрабатывает X-plane, оснащенный вентилятором в крыле для вертикального взлета
2
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
7
«Планар» использует дочернюю компанию Copper Mountain Technologies для обхода санкций США
+
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
75
Разработчики рассказали об уникальных функциях и особенностях Unreal Engine 6
1
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
15
Microsoft прекращает официальную поддержку двух версий Windows 11
+
Минобороны опубликовало кадры поражения дивизиона ЗРК «Пэтриот»
+
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
+
AMD начнёт поставки своих новых чипов с территории США
+
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
Инновационный клей на основе мидий разрушает пластик и предотвращает биообрастание поверхностей
2
Подтверждены характеристики RTX 5080: 16Gb GDDR7 и на 50% меньше ядер по сравнению с RTX 5090
3
Audi рекламирует новый автомобиль перед Парижским автосалоном
+
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
11
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
5
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
3
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Решаем трудную задачу — собираем игровой компьютер всего за 38000 рублей осенью 2024 года
9
Обзор игры Vladik Brutal
6
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
7
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
9

Сейчас обсуждают

Sammie Vanhalen
19:24
Превратитесь в линуксоида.
Windows 11 24H2 создаёт неудаляемый кэш обновления объёмом 8.63 ГБ
Алексей Кузнецов
19:24
Чего пишут - нет у 404 никакого контроля над Курском. Не смогли дойти.
Bloomberg: США прогнозируют, что Украина удержит контроль над Курском в течение нескольких месяцев
REY_B_
19:23
Итого, последние 23 года, с обвала доткомов, акции росли в среднем 20% в год. И ФРС гарантировало этот рост. Что полностью отбило желание инвестировать в реальный сектор. Который за это время вылетел ...
Цена акций Nvidia выросла на 25% за месяц, приблизившись к историческому максимуму
Hivi77
19:23
И ведь ничего осознанного ни кто не может испрожнить из своего мозга.
На «АвтоВАЗе» началось промышленное производство полноразмерного седана Lada Aura
Hivi77
19:21
Вот даже забавно, кто, как, за что и почему лупят минусы?
На «АвтоВАЗе» началось промышленное производство полноразмерного седана Lada Aura
ebatorуа
19:16
на тебе конфетку и не говори,что я ничего не давал.
Politico: Евросоюзу не удаётся выделить помощь Украине из-за ситуации в Германии
REY_B_
19:12
Бред, тот Милтон, который был на Флориде, был ураганом 2-ой категории. Т.е. то же что и с Ковидлой - неприятно, иногда смертельно, но абсолютно то же самое, что и всегда. Раскручено чисто в политическ...
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
Islombek89
19:09
Что будет?
Windows 11 24H2 создаёт неудаляемый кэш обновления объёмом 8.63 ГБ
Андрей Иванов
19:07
Судя по характеристикам это просто монстры, особенно потенциальная 3d v-cache версия.
AMD готовит процессор AMD EPYC 9755 — 128 ядер, 256 потоков и 650 МБ кэш-памяти
Aleksei Didenko
18:43
Диски 4 х WD BLUE с 256 мб кеша, не черепичные, пишут 150, по краям 100, оперативы 8 гигов. Пишу копию стрима на NAS. Собирал сам на z490i, ну, не выкидывать же нормальную материнку
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем