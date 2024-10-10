По данным Bloomberg, США уверены, что Украина сможет удерживать контроль над курскими территориями в течение нескольких месяцев. Успех операции во многом зависит от стабильных поставок боеприпасов и стратегических решений Киева.

Ситуация в Курской области продолжает привлекать внимание международного сообщества. По данным Bloomberg, американские официальные лица считают, что Украина способна удерживать контроль над этими территориями несколько месяцев. Информация поступила от источников, общавшихся с журналистами агентства на условиях анонимности, что добавляет интереса к оценкам и прогнозам.

Как утверждает Bloomberg на данный момент Украина не сталкивается с серьезными проблемами в логистике поставок в район Курска, а российские войска якобы ограничили свои контратаки и сосредоточили усилия на восточном фронте. Это обстоятельство создает более благоприятные условия для ВСУ, позволяя им сосредоточиться на укреплении своих позиций.

Ситуация с поставками артиллерийских боеприпасов также улучшилась. По данным Bloomberg, после месяцев нехватки украинские силы теперь получают более стабильные поставки, что стало возможным благодаря поддержке союзников. Чешская инициатива по доставке боеприпасов и совместные американо-французские усилия улучшить артиллерийские возможности ВСУ сыграли ключевую роль в этом процессе.

Американские высокопоставленные чиновники отмечают, что Владимир Зеленский, возможно, готовится к более гибкому подходу к окончанию конфликта. Киев рассматривает различные стратегии, чтобы защитить страну в преддверии зимы. Параллельно с этим Украина планирует действия на следующий год, включая увеличение численности бригад ВСУ и улучшение их оснащения.