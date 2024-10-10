Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Создан умный роботизированный палец, способный измеряет пульс
Ученые из Китайского университета науки и технологий представили мягкий роботизированный палец, способный выполнять врачебные осмотры. Эта инновация может значительно упростить диагностику и сделать медицинские процедуры менее инвазивными для пациентов.

Научный мир стал свидетелем захватывающего прорыва в области медицинских технологий. Ученые из Китайского университета науки и технологий разработали мягкий роботизированный палец, который может выполнять важные функции, такие как измерение пульса и выявление аномальных уплотнений.

9 октября в журнале Cell Reports Physical Science появилась статья, в которой ученые подробно описали свою работу. Новый роботизированный палец обладает сложными осязательными функциями, что позволяет ему эффективно выполнять задачи, ранее доступные только врачам. Например, он может помочь в раннем выявлении рака груди, что критически важно для успешного лечения. Эта технология не только повышает точность диагностики, но и позволяет пациентам чувствовать себя более расслабленно во время осмотров.

Хунбо Ван, работающий над проектом, отмечает, что в будущем такие устройства могут стать «рободокторами» в больницах, выполняя функции, аналогичные врачам. В сочетании с машинным обучением, эта технология может обеспечить автоматизированные обследования, что особенно актуально для отдаленных регионов с нехваткой медицинских работников.

Хотя на рынке уже существуют жесткие роботизированные пальцы, они не всегда способны выполнять деликатные задачи, требующие тонкого осязания. Некоторые эксперты выражают опасения по поводу безопасности таких устройств. Например, слишком сильное давление может привести к повреждению тканей при обследовании. Поэтому создание мягкого, безопасного и чувствительного пальца стало важной задачей для исследователей.

Для достижения этой цели команда разработала устройство, состоящее из проводящих волокон, которые обеспечивают высокую чувствительность. Каждый палец включает в себя катушки, намотанные на воздушные камеры, и жидкометаллическое волокно на кончике. Это позволяет отслеживать, как сильно палец сгибается при контакте с объектом, и определять силу давления на кончик. Таким образом, устройство может воспринимать физические свойства объектов так же, как это делает человеческое прикосновение.

Чтобы протестировать свою разработку, ученые провели несколько экспериментов. Они начали с простых манипуляций, проводя пером по кончику пальца. Увеличенные изображения показали, как изменяется сопротивление, что свидетельствует о высокой чувствительности устройства. Затем они проверили, как палец реагирует на различные типы давления, например, постукивая стеклянной палочкой о кончик.

Для проверки медицинских возможностей палец установили на роботизированную руку. Ученые наблюдали, как он успешно идентифицировал три уплотнения, встроенные в силиконовый лист, имитируя действия врача. Палец также точно определил местонахождение артерии на запястье человека и измерил его пульс. Это продемонстрировало, что устройство может выполнять функции, аналогичные человеческим.


Авторы исследования подчеркивают, что благодаря своей способности ощущать как изгиб, так и силу на кончике пальца, роботизированный палец может различать жесткость объектов, подобно тому, как это делает человек. Кроме того, исследователи отметили, что палец способен печатать, произнося слово «привет», что открывает новые горизонты для взаимодействия между человеком и машиной.

В будущем команда планирует добавить дополнительные датчики, чтобы повысить гибкость и маневренность пальца. Это позволит устройству двигаться в нескольких направлениях, как человеческий палец, и проводить более эффективные медицинские обследования. Хунбо Ван выразил надежду, что в ближайшие годы они смогут создать интеллектуальную и ловкую руку, которая будет имитировать функции человеческих рук, включая тонкие манипуляции.

#технологии #робототехника #медицина #здоровье #диагностика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
+
Евгений Даманцев: Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 готовы эффективно противостоять Mirage-2000-5
5
Samsung объявила, что ее телевизоры Smart TV перейдут на One UI и будут поддерживать ИИ
5
Samsung сообщает о доступности бета-версии One UI 7 не только для разработчиков, но и пользователей
+
«Ростсельмаш» впервые показал новый российский зерноуборочный комбайн
+
Boeing разрабатывает X-plane, оснащенный вентилятором в крыле для вертикального взлета
2
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
7
«Планар» использует дочернюю компанию Copper Mountain Technologies для обхода санкций США
+
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
75
Разработчики рассказали об уникальных функциях и особенностях Unreal Engine 6
1
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
15
Microsoft прекращает официальную поддержку двух версий Windows 11
+
Минобороны опубликовало кадры поражения дивизиона ЗРК «Пэтриот»
+
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
+
AMD начнёт поставки своих новых чипов с территории США
+
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
Инновационный клей на основе мидий разрушает пластик и предотвращает биообрастание поверхностей
2
Подтверждены характеристики RTX 5080: 16Gb GDDR7 и на 50% меньше ядер по сравнению с RTX 5090
3
Audi рекламирует новый автомобиль перед Парижским автосалоном
+
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
11
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
5
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
3
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Решаем трудную задачу — собираем игровой компьютер всего за 38000 рублей осенью 2024 года
9
Обзор игры Vladik Brutal
6
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
7
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
9

Сейчас обсуждают

Sammie Vanhalen
19:24
Превратитесь в линуксоида.
Windows 11 24H2 создаёт неудаляемый кэш обновления объёмом 8.63 ГБ
Алексей Кузнецов
19:24
Чего пишут - нет у 404 никакого контроля над Курском. Не смогли дойти.
Bloomberg: США прогнозируют, что Украина удержит контроль над Курском в течение нескольких месяцев
REY_B_
19:23
Итого, последние 23 года, с обвала доткомов, акции росли в среднем 20% в год. И ФРС гарантировало этот рост. Что полностью отбило желание инвестировать в реальный сектор. Который за это время вылетел ...
Цена акций Nvidia выросла на 25% за месяц, приблизившись к историческому максимуму
Hivi77
19:23
И ведь ничего осознанного ни кто не может испрожнить из своего мозга.
На «АвтоВАЗе» началось промышленное производство полноразмерного седана Lada Aura
Hivi77
19:21
Вот даже забавно, кто, как, за что и почему лупят минусы?
На «АвтоВАЗе» началось промышленное производство полноразмерного седана Lada Aura
ebatorуа
19:16
на тебе конфетку и не говори,что я ничего не давал.
Politico: Евросоюзу не удаётся выделить помощь Украине из-за ситуации в Германии
REY_B_
19:12
Бред, тот Милтон, который был на Флориде, был ураганом 2-ой категории. Т.е. то же что и с Ковидлой - неприятно, иногда смертельно, но абсолютно то же самое, что и всегда. Раскручено чисто в политическ...
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
Islombek89
19:09
Что будет?
Windows 11 24H2 создаёт неудаляемый кэш обновления объёмом 8.63 ГБ
Андрей Иванов
19:07
Судя по характеристикам это просто монстры, особенно потенциальная 3d v-cache версия.
AMD готовит процессор AMD EPYC 9755 — 128 ядер, 256 потоков и 650 МБ кэш-памяти
Aleksei Didenko
18:43
Диски 4 х WD BLUE с 256 мб кеша, не черепичные, пишут 150, по краям 100, оперативы 8 гигов. Пишу копию стрима на NAS. Собирал сам на z490i, ну, не выкидывать же нормальную материнку
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем