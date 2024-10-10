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Ростех обновляет автопарк скорой помощи: почти 400 новых машин за пять лет
Компания «РТ-Социальная сфера» за пять лет поставила почти 400 современных автомобилей скорой помощи. Этот шаг стал важной частью нацпроекта «Здравоохранение» и значительно повысил качество медицинских услуг.

Компания «РТ-Социальная сфера», входящая в Госкорпорацию Ростех, активно обновляет автопарк скорой помощи в России. За последние пять лет организация поставила почти 400 новых автомобилей, что серьезно влияет на качество медицинского обслуживания и безопасность пациентов.

Каждый год треть россиян обращается за помощью к скорой, и от состояния автомобилей зависит не только скорость реагирования, но и жизнь людей. В этом контексте обновление автопарка становится жизненно важным. «РТ-Социальная сфера» обеспечивает станции скорой помощи современными спецавтомобилями, которые оснащены всем необходимым медицинским оборудованием.

Основная цель программы — помочь медицинским организациям сэкономить. Все автомобили находятся на балансе компании, что освобождает станции от забот о техническом обслуживании и управлении автопарком. Это позволяет сосредоточиться на главном — оказании помощи пациентам. Заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров подчеркивает, что за пять лет работы компании в эксплуатацию ввели 395 новых машин, которые ежедневно отправляются на вызов около 2500 раз.

Компания не только обновляет автопарки, но и создает рабочие места. В городах, где она работает, организовали 900 новых вакансий, из которых 95% занимают водители. На данный момент «РТ-Социальная сфера» обеспечивает машины для скорой помощи в таких регионах, как Кемеровская, Самарская и Свердловская области.

Кроме того, организация активно поставляет медицинское оборудование. Она снабжает больницы магнитно-резонансными и компьютерными томографами, аппаратами для искусственной вентиляции легких и другими важными устройствами. География поставок охватывает множество регионов, включая Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.

#автомобили #здравоохранение #нацпроект #скорая помощь
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