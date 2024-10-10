Цена акций Nvidia за последний месяц выросла на 25%, что приблизило их к рекорду. В ближайшие недели крупнейшие клиенты компании поделятся своими ожиданиями по инвестициям в искусственный интеллект.

10 октября стало знаковым днем для Nvidia, когда цена ее акций показала впечатляющий рост на 25% за последний месяц. Этот подъем стал результатом не только внутренней динамики компании, но и общего интереса к технологиям искусственного интеллекта, что привлекло внимание инвесторов.

С конца августа по начало сентября акции Nvidia пережили резкое падение, но быстро восстановились, демонстрируя устойчивость на рынке. На момент закрытия торгов в среду цена составила $132,65, что лишь немного ниже исторического максимума в $135,58, установленного в июне. Nvidia, обогнав Microsoft, теперь занимает второе место по рыночной стоимости, уступая лишь Apple.

Компания стала ключевым игроком в сфере искусственного интеллекта. Технологические гиганты, такие как Meta и Microsoft, активно внедряют новые решения, требующие мощных графических процессоров, что создает значительный спрос на продукцию Nvidia. В августе Nvidia опубликовала финансовый отчет, который поразил аналитиков: выручка за второй квартал увеличилась на 122% по сравнению с прошлым годом, а чистая прибыль удвоилась, составив $16,6 миллиарда. Прогнозы на третий квартал также оказались оптимистичными, что добавило уверенности инвесторам.

Аналитики японской компании Mizuho уверены, что Nvidia сохранит свои лидирующие позиции в области чипов для искусственного интеллекта. Они прогнозируют, что доля рынка компании достигнет 95%, при этом целевая цена акций составит $140. Однако эксперты также предостерегают о возможных рисках, таких как экспортные ограничения и сокращение расходов на серверы.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг отметил, что спрос на чипы Blackwell достиг «безумных» масштабов. Он подчеркнул, что стоимость производства одного графического процессора варьируется от $30 тысяч до $40 тысяч. Ожидается, что производственные мощности будут расти до 2026 года, чтобы удовлетворить потребности рынка.

Этот рост цен акций Nvidia стал результатом множества факторов, включая недавние новости о том, что 23 сентября акции подскочили на 4% после публикации документов, подтверждающих высокие ожидания от новых технологий. Инвесторы внимательно следят за дальнейшими шагами компании, ведь будущее Nvidia напрямую связано с развитием искусственного интеллекта и потребностями рынка.