NASA обращается к американскому бизнесу с просьбой представить новаторские решения для лунной логистики. Эти разработки помогут агентству эффективно перемещать грузы на поверхности Луны в рамках будущих миссий Artemis.

NASA активно ищет новые подходы к лунной логистике и мобильности в рамках своих амбициозных миссий Artemis. Агентство опубликовало запрос для американской промышленности, предлагая разработать решения, которые упростят доставку грузов на Луне. Эти инициативы помогут не только в текущих проектах, но и в долгосрочных планах по освоению Луны и Марса.

В сентябре NASA представило документ, в котором описаны пробелы в области лунной логистики и мобильности. Агентство ожидает, что компании, заинтересованные в сотрудничестве, ознакомятся с этой информацией и предложат свои идеи. Нуджуд Меранси, заместитель помощника администратора NASA, отметил, что сотрудничество с различными партнерами позволит использовать опыт коммерческого аэрокосмического сектора.

Лунная логистика включает в себя транспортировку жизненно важных ресурсов, таких как вода, воздух и продукты питания. Эти грузы составляют значительную часть того, что необходимо будет доставить на Луну, особенно в районе Южного полюса, где NASA планирует отправить экипаж. Точные прогнозы потребностей в логистике становятся критически важными, так как они влияют на архитектуру будущих миссий.

С увеличением частоты и продолжительности лунных экспедиций возрастает и потребность в логистике. NASA ищет отраслевые исследования, которые помогут разработать эффективные стратегии для удовлетворения этого растущего спроса. В белой книге обсуждаются различные аспекты мобильности на Луне, включая транспортировку грузов от мест посадки к точкам использования. Это может означать перемещение на расстояния от нескольких метров до километров, что требует высокой мобильности и гибкости.

Запланированные элементы лунной мобильности, такие как Lunar Terrain Vehicle, будут использоваться для перевозки астронавтов. Однако будущие миссии потребуют перемещения грузов весом до 6000 кг. Для этого NASA хочет разработать новые транспортные решения в сотрудничестве с промышленностью.