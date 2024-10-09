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Oppo готовится представить свою новую флагманскую серию Find X8, которая выйдет 24 октября
Модель обещает удивить инновационными функциями дисплея, направленными на снижение нагрузки на глаза.

Скоро на рынке появится новая флагманская модель от Oppo — Find X8. Этот смартфон предлагает уникальные функции, направленные на защиту зрения пользователя. В компании уверены, что их новинка станет своего рода прорывом в области технологий дисплеев.

Oppo Find X8 станет первой моделью, получившей сертификацию Rheinland Intelligent Eye Protection 4.0. Эта награда подтверждает, что устройство соответствует самым высоким стандартам защиты глаз. Важной особенностью дисплея является использование технологии, которая снижает нагрузку на глаза при длительном использовании.

Традиционно AMOLED-дисплеи применяют широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) для регулировки яркости. Этот метод, хотя и эффективен, создает мерцание, которое может вызывать дискомфорт у пользователей. Oppo решила эту проблему, внедрив новую технологию «защиты глаз при слабом освещении». Она работает в тандеме с аппаратными решениями, уменьшающими излучение синего света.

Как сообщает Чжоу Ибао из Oppo, частота ШИМ в Find X8 достигает впечатляющих 3840 Гц. Это означает, что эффект мерцания становится практически незаметным, а ширина черных полос, появляющихся на экране при изменении яркости, сократилась до 1/6 от предыдущих моделей. Такой подход значительно улучшает визуальный комфорт, особенно при низком уровне освещения.

Кроме того, Find X8 автоматически регулирует цветовую температуру в зависимости от окружающей среды. Эта функция особенно полезна в теплых условиях освещения, когда снижается уровень синего света, что помогает избежать усталости глаз. По результатам лабораторных испытаний, нововведения могут снизить усталость глаз до 75%. Это смелое заявление, и многим пользователям будет интересно проверить, насколько это верно в реальных условиях.

Стандартная модель Find X8 обладает плоским дисплеем 1,5K с симметричными рамками и мощным аккумулятором на 5700 мАч, поддерживающим быструю зарядку на 80 Вт.

#oppo #дисплей #dimensity 9400 #find x8 #здоровье глаз
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