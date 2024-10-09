Группировка "Юг" за четыре месяца ликвидировала шесть танков Leopard с помощью дронов. Военнослужащий с позывным "Бугай" поделился подробностями об использовании беспилотников и новых боеприпасов.

В последние месяцы Южная группировка российских войск продемонстрировала впечатляющие результаты в борьбе с техникой ВСУ. С использованием современных FPV-дронов, военные уничтожили шесть немецких танков Leopard, что подчеркивает эффективность беспилотных технологий на поле боя.

Военнослужащий с позывным Бугай сообщил, что за четыре месяца их подразделение поразило восемь танков Leopard, из которых шесть уничтожили с помощью FPV-дронов. Эти беспилотники, обладающие высокой маневренностью и точностью, оказались в руках военных в нужный момент. Бугай отметил, что два танка были уничтожены при помощи дронов "Молния-1". Эти ударные беспилотники способны поражать цели на расстоянии до 30 километров, что дает значительное преимущество в боевых действиях.

БПЛА "Молния-1" имеет усовершенствованную аккумуляторную батарею и может эффективно действовать даже в условиях радиопомех. Запуск дронов осуществляется с помощью специальной установки, что позволяет быстро вводить их в бой. В среднем, его подразделение использует от 200 до 400 дронов в месяц, и благодаря восстановлению поврежденных аппаратов, они имеют в резерве около 100-150 дополнительных БПЛА.

Кроме того, Бугай продемонстрировал трофейные 40-мм боеприпасы образца НАТО, которые теперь применяются против украинских войск. "Мы возвращаем то, что они используют против нас", — отметил он, подчеркивая стратегический подход к использованию захваченных ресурсов.