Испанский стартап PLD Space представил планы по разработке многоразовых ракет и пилотируемого космического корабля. Компания стремится занять лидирующие позиции в европейской космической отрасли, начиная с ракеты Miura 5.

На мероприятии в Эльче, Испания, 7 октября, PLD Space поделился своими амбициозными планами по созданию многоразовых ракет и пилотируемого космического корабля. После успешного запуска своей первой суборбитальной ракеты Miura 1, компания решила закрепить свой успех в космической отрасли.

PLD Space работает над ракетой Miura 5, которая сможет выводить до 500 килограммов на солнечно-синхронную орбиту. Ожидается, что первый запуск состоится в январе или феврале 2026 года, а ракета будет готова к отправке с Гвианского космического центра к концу 2025 года. В начале эксплуатации Miura 5 будет одноразовой, но компания уже разрабатывает систему для восстановления первой ступени. Первоначально планировалось использовать парашюты для приводнения, однако теперь акцент сместился на реактивную посадку, аналогичную той, что применяет SpaceX.

Генеральный директор PLD Space, Рауль Торрес, объяснил, что реактивная посадка — это единственный способ обеспечить многоразовое использование. Он привел в пример самолеты Boeing и Airbus, подчеркивая, что успешная посадка требует схожих подходов. Первый повторно используемый аппарат Miura 5 должен взлететь примерно в 2028 году, что позволит компании увеличить прибыльность.

Параллельно с Miura 5, PLD Space разрабатывает более крупную ракету под названием Miura Next. Эта ракета сможет выводить до 13 580 килограммов на орбиту, аналогичную Международной космической станции. В зависимости от способа приземления первой ступени, грузоподъемность может варьироваться. Один из вариантов, Miura Next Heavy, будет использовать две дополнительные ступени в качестве боковых ускорителей, что позволит увеличить общую грузоподъемность до 36 000 килограммов.

Еще одна версия, Miura Next Super Heavy, будет иметь четыре боковые ступени и сможет выводить до 53 000 килограммов на орбиту МКС. Торрес отметил, что эта версия больше подходит для межпланетных миссий, таких как доставка грузов на Луну или Марс. Первый запуск Miura Next запланирован на 2030 год, а более мощные версии появятся к 2033 году.

Кроме ракет, PLD Space разрабатывает пилотируемый космический корабль Lince. Эта капсула сможет перевозить от четырех до пяти человек на низкую околоземную орбиту. На мероприятии представили макет капсулы, который стал результатом годовой работы в условиях секретности. Первый беспилотный полет Lince запланирован на 2030 год, и он пройдет на ракете Miura Next.

Финансирование остается одним из главных вызовов для компании. PLD Space привлекла 155 миллионов евро, что достаточно для разработки Miura 5. Однако для Miura Next и Lince потребуется около 700 миллионов евро. Торрес отметил, что инвесторы интересуются, не стоит ли компании заниматься другими проектами, такими как спутниковые системы. Однако PLD Space сосредоточена на своих текущих целях и не планирует конкурировать в других сегментах.

Компания не ожидает, что европейские правительства будут финансировать разработку ракет, но надеется на контракты на услуги. Торрес подчеркивает, что PLD Space стремится решить проблемы, которые могут возникнуть в будущем, особенно учитывая геополитическую ситуацию, где Европа может оказаться в невыгодном положении по сравнению с США и Китаем.