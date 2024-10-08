Группа астрономов из Мэрилендского университета представила результаты исследования роя Таурид, которые значительно снижают опасения о потенциальных столкновениях с крупными астероидами. Используя телескоп Zwicky Transient Facility, ученые обнаружили, что риск от этого космического мусора намного ниже, чем считалось ранее.

Среди множества астрономических загадок рой Таурид долгое время вызывал особые опасения. Этот поток космического мусора, предположительно оставшийся от кометы Энке, стал объектом изучения группы исследователей из Мэрилендского университета. На ежегодной конференции Американского астрономического общества 7 октября 2024 года они представили результаты, которые обнадеживают: риск столкновения с крупными астероидами из роя оказался значительно ниже, чем ожидали астрономы.

Ученые использовали телескоп Zwicky Transient Facility (ZTF) для тщательного обзора небесных просторов. Этот инструмент позволил им более эффективно искать объекты, которые могут угрожать нашей планете. Куанчжи Йе, руководитель проекта, отметил, что команда воспользовалась уникальной возможностью, когда рой астероидов приблизился к Земле. На основе собранных данных астрономы пришли к выводу, что в рое Тауридов всего от девяти до четырнадцати крупных астероидов, способных вызвать серьезные последствия при столкновении.

Ранее ученые полагали, что рой может содержать множество крупных объектов, оставшихся от кометы размером до 100 километров в диаметре. Такие астероиды могли бы нанести значительный ущерб, как это произошло в Челябинске в 2013 году, когда метеор взорвался над Россией. Однако новые исследования показали, что родительский объект, создавший этот рой, вероятно, имеет диаметр всего 10 километров. Эта информация значительно снижает уровень тревоги среди ученых и общественности.

Кроме того, рой Таурид содержит важные подсказки о эволюции планет и комет. Комета Энке, от которой остались эти астероиды, известна своим коротким орбитальным периодом в 3,3 года. Ученые предполагают, что она претерпела значительную фрагментацию в прошлом и, возможно, продолжит распадаться в будущем. Изучение роя помогает понять, как формируются и распадаются небесные тела, что важно для планетарной науки.

Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи подчеркивают необходимость постоянной бдительности. Используя передовые технологии, такие как телескоп ZTF, команда планирует продолжать наблюдения за потенциально опасными объектами. Это позволит обеспечить безопасность нашей планеты и лучше понять динамику космоса.