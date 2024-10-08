С января по сентябрь 2024 года 195 моделей китайских автомобилей подешевели, что стало заметным трендом на рынке. Эксперты предупреждают о возможных последствиях ценовой войны среди автопроизводителей.

Китайский автопром переживает значительные изменения. С начала 2024 года цены на 195 моделей автомобилей снизились, что привлекло внимание как потребителей, так и экспертов. Генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей Цуй Дуншу отметил, что это снижение цен превысило показатели предыдущих лет.

Снижение цен охватило широкий спектр моделей, но особенно заметно оно проявилось в сегменте новых энергетических транспортных средств (NEV). Эти автомобили, включая подключаемые гибриды и электромобили, стали более доступными для покупателей. Например, цены на подключаемые гибридные автомобили упали более чем на 13%. Это не просто статистика — за каждым снижением стоит желание автопроизводителей привлечь внимание покупателей и увеличить объемы продаж.

Конкретно, 71 модель с бензиновым двигателем подешевела в среднем на 15 000 юаней (примерно 200 тыс. руб.), что составило 9,3% от их прежней стоимости. Гибридные автомобили также не остались в стороне: 13 моделей потеряли в цене 15 000 юаней, что составило 8,4%. Подключаемые гибриды отметились более значительным снижением — 29 моделей подешевели на 24 000 юаней (около 325 тыс. руб.), что составляет 13,7%.

Среди электромобилей ситуация еще более впечатляющая: 69 моделей стали дешевле на 23 000 юаней (около 312 тыс. руб.), что составляет 13,5%. Эти изменения создают новые возможности для потребителей, которые могут выбрать более доступные и экологически чистые варианты.

Однако не все так просто. Снижение цен на бензиновые автомобили стало следствием конкуренции с импортными машинами. В результате, даже модели среднего и высокого класса начали терять в стоимости. Ли Шуфу, председатель Geely, предостерегает о возможных негативных последствиях ценовой войны. Он указывает на риск экономии на качестве, что может привести к появлению подделок на рынке.