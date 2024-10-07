Кроссоверы Exeed LX и RX подорожали в России на сотни тысяч рублей. Изменения коснулись большинства комплектаций, что вызвало волну обсуждений среди автолюбителей.





В октябре 2024 года кроссоверы Exeed LX и RX пережили значительное подорожание. Для моделирования ситуации представляется важным учитывать, что изменения затронули не только базовые версии, но и различные комплектации. Например, у Exeed LX три из четырех комплектаций подорожали на 295-345 тысяч рублей. Теперь Premium стоит 3 495 000 рублей, а Prestige AWD — 3 795 000 рублей. Самая дорогая версия, Premium AWD, теперь обойдется в 3 925 000 рублей.

Интересно, что базовая версия Business осталась на прежнем уровне. Она включает 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и вариатор, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 10,9 секунды. Однако, в отличие от более дорогих комплектаций, Business предлагает упрощенное оснащение. Например, здесь заменили 19-дюймовые диски на 18-дюймовые, а количество динамиков в аудиосистеме сократилось с восьми до шести.

Что касается Exeed RX, то он сохранил старую цену, но лишился начальной комплектации Prestige, которая стоила 4 600 000 рублей. Теперь базовой версией стал Platinum, который стоит на 300 тысяч рублей дороже. Эта версия предлагает дополнительные функции, такие как проекция логотипа Exeed под зеркалами и 14 динамиков вместо восьми.

Двигатель RX остается без изменений — это 2,0-литровый турбомотор мощностью 249 л.с. Он работает в паре с семиступенчатым «роботом» или восьмиступенчатым «автоматом» Aisin, обеспечивая систему полного привода ZF. Эта система предлагает семь режимов вождения, что делает кроссовер универсальным для различных условий.

Необходимо отметить, что это уже второе повышение цен на модели Exeed в этом месяце. Ранее цены на TXL, RX и VX выросли на 50-60 тысяч рублей. Автовладельцы и потенциальные покупатели задаются вопросом: что стоит за такими изменениями? Возможно, это отражает общие тенденции на рынке, где спрос продолжает превышать предложение.