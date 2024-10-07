Исследование из Университета штата Сан-Паулу выявило, что падение метеорита, уничтожившего динозавров, способствовало развитию муравьиного сельского хозяйства. Грибы, которые начали активно расти после катастрофы, стали основой для новой эволюционной стратегии муравьев.

66 миллионов лет назад Земля пережила катастрофу, которая навсегда изменила ее облик. Падение метеорита, приведшее к массовому вымиранию динозавров, не только уничтожило гигантских рептилий, но и открыло новые возможности для других видов. Одним из таких видов стали муравьи, которые начали развивать уникальную форму сельского хозяйства, культивируя грибы.

Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что после падения метеорита на планете возникли идеальные условия для роста грибов. Низкая освещенность и обилие органических веществ, образовавшихся от погибших растений и животных, создали благоприятную среду для этих микроорганизмов. В результате предки современных муравьев начали использовать грибы в качестве источника пищи.

Андре Родригес, профессор из Университета штата Сан-Паулу, отметил, что ранее ученые знали о происхождении муравьев, выращивающих грибы, но не имели точной хронологии их появления. Новое исследование позволило установить, что около 66 миллионов лет назад две линии грибов начали развиваться от общего предка муравьев-листорезов.

Ученые проанализировали геномы 475 видов грибов, чтобы проследить эволюционную цепочку. Они использовали ультраконсервативные элементы, которые сохранялись на протяжении миллионов лет. Это позволило установить взаимосвязь между муравьями и грибами, которая возникла задолго до появления сельского хозяйства у людей.

Грибы, которые начали культивировать муравьи, не только обеспечивали их питательными веществами, но и адаптировались к новым условиям. Взаимодействие между муравьями и грибами стало обязательным, так как муравьи начали зависеть от них для питания, а грибы — от муравьев для размножения.

Это открытие подчеркивает, насколько важным оказался астероид для эволюции. Грибы, которые ранее не играли ключевой роли в рационе муравьев, стали основой для целой экосистемы. С увеличением разнообразия грибов, муравьи усовершенствовали свои методы их культивирования, что привело к появлению современных муравьев-листорезов.

В будущем ученые планируют изучить, как муравьи адаптировались к изменяющимся условиям среды. Они также намерены исследовать ферменты, вырабатываемые грибами, на предмет их потенциального применения в биотехнологии.