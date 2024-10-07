66 миллионов лет назад Земля пережила катастрофу, которая навсегда изменила ее облик. Падение метеорита, приведшее к массовому вымиранию динозавров, не только уничтожило гигантских рептилий, но и открыло новые возможности для других видов. Одним из таких видов стали муравьи, которые начали развивать уникальную форму сельского хозяйства, культивируя грибы.
Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что после падения метеорита на планете возникли идеальные условия для роста грибов. Низкая освещенность и обилие органических веществ, образовавшихся от погибших растений и животных, создали благоприятную среду для этих микроорганизмов. В результате предки современных муравьев начали использовать грибы в качестве источника пищи.
Андре Родригес, профессор из Университета штата Сан-Паулу, отметил, что ранее ученые знали о происхождении муравьев, выращивающих грибы, но не имели точной хронологии их появления. Новое исследование позволило установить, что около 66 миллионов лет назад две линии грибов начали развиваться от общего предка муравьев-листорезов.
Ученые проанализировали геномы 475 видов грибов, чтобы проследить эволюционную цепочку. Они использовали ультраконсервативные элементы, которые сохранялись на протяжении миллионов лет. Это позволило установить взаимосвязь между муравьями и грибами, которая возникла задолго до появления сельского хозяйства у людей.
Грибы, которые начали культивировать муравьи, не только обеспечивали их питательными веществами, но и адаптировались к новым условиям. Взаимодействие между муравьями и грибами стало обязательным, так как муравьи начали зависеть от них для питания, а грибы — от муравьев для размножения.
Это открытие подчеркивает, насколько важным оказался астероид для эволюции. Грибы, которые ранее не играли ключевой роли в рационе муравьев, стали основой для целой экосистемы. С увеличением разнообразия грибов, муравьи усовершенствовали свои методы их культивирования, что привело к появлению современных муравьев-листорезов.
В будущем ученые планируют изучить, как муравьи адаптировались к изменяющимся условиям среды. Они также намерены исследовать ферменты, вырабатываемые грибами, на предмет их потенциального применения в биотехнологии.