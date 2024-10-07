Компания Infinix представила Infinix AI, инновационное решение на базе искусственного интеллекта, которое значительно улучшает пользовательский опыт. Будущие устройства Infinix обещают множество функций, направленных на упрощение повседневных задач и повышение эффективности.

Infinix сделала шаг вперед в мире технологий, выпустив Infinix AI, платформу, которая использует искусственный интеллект для улучшения взаимодействия пользователей с их устройствами. Эта система включает в себя множество функций, которые делают использование смартфонов более интуитивным и удобным.

Ключевым компонентом Infinix AI стал виртуальный помощник Folax. Этот помощник объединяет собственные разработки Infinix и передовые модели, такие как GPT-4o и Gemini, что позволяет ему обрабатывать текстовый, голосовой и графический ввод. Folax предоставляет мгновенные ответы и персонализированные рекомендации, что создает ощущение естественного общения с устройством.

Функции Infinix AI охватывают широкий спектр задач, от повседневных до профессиональных. Например, Live Texts дает возможность пользователям извлекать информацию из изображений и документов за считанные секунды.

Writing Tools обеспечивают поддержку в написании текстов, предлагая грамматические проверки, переписывание и улучшение стиля. Это позволяет пользователям создавать качественные электронные письма и отчеты, сохраняя при этом ясность и точность.

Для творческих людей Infinix предлагает Magic Create, который помогает реализовать идеи. Эта функция поддерживает пользователей на каждом этапе творческого процесса, будь то создание контента для социальных сетей или написание песен.

Путешественники смогут воспользоваться Visual Look Up, которая предоставляет информацию о достопримечательностях и культурных объектах всего по одной фотографии. Это значительно обогащает впечатления от поездок, добавляя контекст к увиденному.

Infinix также учла региональные особенности, адаптировав AI Wallpaper к культурным предпочтениям пользователей в разных частях мира. Эта персонализация позволяет каждому наслаждаться уникальными фонами, отражающими их стиль.

Дополнительные инструменты, такие как AI Eraser и Smart Cutout, позволяют пользователям создавать высококачественные визуальные эффекты без особых усилий. В будущем Infinix AI планирует расширить свои возможности, добавив такие функции, как Smart Search для поиска на естественном языке.

Разработка Infinix AI заняла три года и прошла более 1000 итераций, что позволило создать систему, которая предлагает персонализированные ответы в реальном времени. Поддержка более 100 языков делает эту платформу доступной для широкой аудитории.