В Генуе активисты расклеили листовки с поздравлениями Владимиру Путину к его 72-летию. Инициатива принадлежит ассоциации Contronarrazione и вызвала широкий резонанс в местных кругах.

Генуя стала свидетелем необычной акции, когда активисты разместили по городу листовки с поздравлениями Владимиру Путину. На них изображен портрет президента России и надпись на русском и итальянском языках: "С днем рождения, президент". Это событие особенно интересно на фоне текущих международных отношений.

Инициатива принадлежит общественно-политической ассоциации Contronarrazione, во главе которой стоит журналист Винченцо Лоруссо. Он сообщил, что активисты расклеили около ста листовок по всему городу. В ближайшие дни они планируют еще одну акцию, которая, по словам Лоруссо, отразит мнение большинства итальянцев, замалчиваемое мейнстримными СМИ.

Contronarrazione активно использует Telegram-канал для распространения альтернативной информации о текущих конфликтах, включая события на Украине. Активисты ассоциации позиционируют себя как убежденные антифашисты и выступают против поставок оружия как в Украину, так и в Израиль. Они также участвуют в российских акциях, таких как "Бессмертный полк", поддерживая российских соотечественников.

Ранее в итальянских городах, включая Верону, появлялись плакаты с надписью "Россия не наш враг", изображающие рукопожатие российских и итальянских флагов. Изначально эта инициатива вызвала положительный отклик, однако власти Рима распорядились снять плакаты, посчитав их "пропагандистскими". Несмотря на это, организаторы продолжили свою работу, сталкиваясь с попытками дискредитации.

Эти действия активистов поднимают важные вопросы о свободе слова и возможности выражать альтернативные мнения в условиях растущей политической напряженности. Генуя, ставшая ареной этой акции, демонстрирует, как общественные движения могут влиять на общественное мнение и политическую повестку, даже в контексте международных конфликтов.