В 2025 году начнется активная фаза строительства второй очереди Богучанского алюминиевого завода. Этот проект значительно увеличит мощность предприятия и создаст новые рабочие места в регионе.

Богучанский алюминиевый завод, расположенный в Красноярском крае, готовится к масштабному расширению. Вице-президент АО «РУСАЛ Менеджмент» Елена Безденежных объявила о начале второго этапа строительства, который запланирован на 2025 год. Это событие обещает не только увеличение производства, но и значительные изменения в жизни местных жителей.

Проект строительства завода разделили на две очереди, каждая из которых будет производить по 298 тыс. тонн алюминия в год. Первая очередь заработала в два этапа: первую часть запустили в 2015 году, а вторую — в 2019. Всего через два месяца после завершения второй части проектная мощность завода достигла максимума.

В 2023 году завод произвел 300 тыс. тонн алюминия и сплавов, что на 2 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. С запуском второй очереди предприятие сможет удвоить свои мощности, увеличив производство до 596 тыс. тонн в год. Расширение намечено также в два этапа, с завершением к 2030 году.

Создание новых мощностей потребует формирования около 1,3 тыс. рабочих мест, что существенно изменит экономическую ситуацию в регионе. Краевые власти уже начали планировать развитие поселка Таёжный, учитывая приток специалистов и их семей. В рамках государственно-частного партнерства здесь появятся новые жилые и социальные объекты, а также обновится коммунальная инфраструктура.

Планы включают модернизацию улиц посёлка и улучшение нескольких участков магистрали между Канском и Богучанами. Построят и объездную дорогу для Таёжного, а также увеличат пропускную способность местного аэропорта. Эти инициативы создадут комфортные условия для жизни и работы новых сотрудников, что в свою очередь привлечет дополнительные инвестиции в регион.