Астрономы обнаружили огромный радиопузырь в галактике NGC 4217, находящейся на расстоянии 61,6 миллиона световых лет от Земли. Это открытие раскрывает новые аспекты звездообразования и динамики галактик.

Международная команда астрономов провела детальные радионаблюдения галактики NGC 4217, что привело к обнаружению большого радиопузыря в ее гало. Это открытие позволяет лучше понять процессы, происходящие в звездообразующих регионах галактики.

Галактика NGC 4217, расположенная на расстоянии около 61,6 миллиона световых лет от нашей планеты, представляет собой спиральную галактику с активными звездообразующими процессами. Ранее проведенные исследования уже выявили наличие множества пылевых структур в этой галактике, а также радиогало, простирающееся на 16 000 световых лет от диска звездообразования.

Недавняя работа под руководством астронома Фолькера Хейзена из Гамбургского университета использовала передовые радиотелескопы для более глубокого изучения NGC 4217 в радиодиапазоне. Ученые представили новые данные, которые они совместили с архивными наблюдениями, чтобы получить более полное представление о структуре галактики.

В результате наблюдений команда обнаружила значительное расширение радиоконтинуума в северо-западной части гало NGC 4217. Это расширение включает в себя новый компонент, который ранее не был зафиксирован. На полученных изображениях этот компонент проявляется в виде яркого пузыря, который простирается на 65 000 световых лет от диска звездообразования.

Карта фона в оттенках серого показывает радиоконтинуальное излучение JVLA 3 ГГц в гало NGC 4217 с угловым разрешением 7′′

Излучение внутри радиопузыря усиливается вдоль его стенок, в то время как в центре наблюдается небольшое углубление. Особенно заметен северо-восточный край пузыря, где, по всей видимости, присутствует оболочка. Масштабы высоты радиопузыря составляют 19 200 световых лет на частоте 144 МГц и 9 400 световых лет на частоте 3 ГГц, что значительно больше, чем у типичных радиопузырей в других галактиках.

Астрономы также измерили напряженность магнитного поля внутри пузыря, которая составила около 11 мкГс. Вдоль края пузыря скорость ветра увеличивается с 300 до 600 км/с, что соответствует скорости убегания NGC 4217. Это открытие предполагает, что радиопузырь мог образоваться благодаря примерно 10% кинетической энергии, выделяемой при взрывах сверхновых за последние 35 000 лет. Правда ученые отмечают, что значительная часть этой энергии может быть потеряна в виде излучения, что усложняет полное понимание механизма образования пузыря.