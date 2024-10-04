ВМС США ожидают, что их новый истребитель шестого поколения поступит на вооружение в 2030-х годах. Этот самолет будет способен работать в тандеме с беспилотниками и выполнять дальние миссии, что особенно важно в контексте потенциальных конфликтов с Китаем.

ВМС США активно разрабатывают истребитель шестого поколения, который должен стать важным элементом их воздушных сил в 2030-х годах. Этот проект предполагает не только пилотируемый самолет, но и интеграцию с беспилотными системами, что открывает новые возможности для военных операций.

По информации The War Zone, ВМС США рассчитывают представить свой новый истребитель раньше, чем ВВС, которые сейчас пересматривают свои требования к боевым самолетам. В отличие от ВВС, которые временно приостановили свою программу, ВМС продолжают двигаться вперед, хотя и сталкиваются с задержками в выборе подрядчика для строительства нового истребителя. Ожидается, что это решение примут в ближайшее время.

Истребитель ВМС США, известный как F/A-XX, разрабатывается в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). ВМС США активно сотрудничает с ВВС, чтобы объединить усилия в создании более сложной системы, которая будет включать как пилотируемые, так и беспилотные летательные аппараты. Однако становится очевидным, что эти программы могут развиваться в разных направлениях, особенно в свете различных временных рамок.

Адмирал Лиза Франкетти, начальник военно-морских операций, заявила, что новый истребитель будет оснащен современными датчиками, повышенной летальностью и увеличенной дальностью. Также он будет способен интегрироваться с беспилотными системами, что станет важным шагом в эволюции боевых возможностей ВМС США. Это позволит авианосцам выполнять задачи на большом расстоянии, оставаясь вне досягаемости противника.

Одной из ключевых задач для ВМС США является возможность эффективно достигать целей, сохраняя при этом безопасность авианосца. Увеличение радиуса действия истребителей без необходимости дозаправки значительно улучшит оперативные возможности флота. ВМС планируют заключить контракт на производство нового истребителя к моменту его поступления на вооружение в 2030-х годах.

Хотя аналогичный проект ВВС также имел схожие временные рамки, текущие обстоятельства могут задержать его реализацию. На данный момент неясно, как именно будет выглядеть истребитель NGAD ВВС, поскольку детали его конструкции остаются под строгим контролем. ВВС пересматривают свою программу, что может привести к значительным изменениям в проекте, учитывая высокую стоимость высокотехнологичных самолетов.

Сейчас ВВС рассматривают также более экономичный вариант, который будет сопоставим по цене с F-35. В то время как ВМС США уверенно движутся к реализации своего проекта, ВВС пытаются адаптироваться к новым требованиям и возможностям, что создает конкурентную атмосферу в разработке современных боевых самолетов, но к чему это приведет пока не ясно.