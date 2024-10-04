ВМС США заключили контракт с General Dynamics Electric Boat на сумму 244 миллиона долларов для поставки специализированных материалов для подводных лодок класса Virginia. Эти уникальные детали помогут улучшить характеристики и возможности подводных боевых единиц.

ВМС США сделали важный шаг в укреплении своих подводных сил, заключив контракт с компанией General Dynamics Electric Boat на поставку специализированных материалов. Сумма контракта составляет 244 миллиона долларов, а поставки должны завершиться к концу сентября 2028 года.

Хотя Министерство обороны США не раскрывает конкретные детали о «специализированных» материалах, сам факт участия General Dynamics Electric Boat вызывает интерес. Эта компания зарекомендовала себя как лидер в производстве подводных лодок, известная своими передовыми технологиями и опытом в создании пропульсивных систем. Они разрабатывают корпуса, способные выдерживать колоссальные глубины и давления, а также компоненты, которые минимизируют акустические и электронные сигнатуры подводных лодок, что критично для их незаметности.

На данный момент ВМС США располагают 23 подводными лодками класса Virginia, которые активно выполняют широкий спектр задач, включая сбор разведывательной информации и участие в специальных операциях. Эти подводные лодки могут запускать крылатые ракеты Tomahawk и участвовать в минных войнах, что делает их одними из самых универсальных платформ в арсенале ВМС.

Подводные лодки класса Virginia имеют внушительные размеры: длина составляет 114,8 метра, а ширина — 10,4 метра. Они имеют водоизмещение около 7800 тонн в подводном положении и работают на ядерном реакторе, что обеспечивает им практически неограниченную дальность и скорость более 25 узлов. Эти подлодки могут погружаться на глубину до 490 метров, а их экипаж насчитывает около 135 человек.

Технические характеристики подводных лодок впечатляют. Например, новые модели Block III оснащены гидроакустическим массивом Large Aperture Bow, что значительно увеличивает их возможности обнаружения. Подлодки вооружены торпедами Mk-48 и противокорабельными ракетами Sub-Harpoon, которые запускаются из четырех 533-мм торпедных аппаратов. Также они могут запускать крылатые ракеты Tomahawk, что расширяет их возможности для наземных атак.

Инновационные системы управления огнем и сенсорные технологии делают подводные лодки класса Virginia эффективными как в прибрежных, так и в открытых океанских водах. Их система управления по проводам обеспечивает отличную маневренность на мелководье, а фотонные мачты с видимыми и инфракрасными камерами заменяют традиционные перископы, улучшая ситуационную осведомленность. Модульная конструкция позволяет легко модернизировать эти подводные лодки, что гарантирует их актуальность на протяжении всего срока службы.

Программа строительства подводных лодок класса Virginia продолжает развиваться, с планами постройки не менее 66 подводных лодок к 2053 году.