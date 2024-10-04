Эстония не сможет приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot в течение следующего десятилетия. Бригадный генерал Яак Тариен объяснил это финансовыми ограничениями и необходимостью реалистичной оценки оборонных возможностей страны.

Эстония столкнулась с серьезными финансовыми вызовами, которые мешают ей инвестировать в американские системы противовоздушной обороны Patriot. Бригадный генерал Яак Тариен, ранее командующий ВВС страны, высказал мнение, что реализация таких планов в ближайшие 10–15 лет маловероятна.

По словам Тариена, недавние события, такие как использование Израилем боеприпасов, стоимость которых сопоставима с годовыми расходами на оборону Эстонии, подчеркивают необходимость адекватной оценки финансовых возможностей. В ответ на эти вызовы Эстония сосредоточилась на создании двухуровневой системы ПВО средней дальности. В рамках этого проекта страна планирует использовать немецкие системы IRIS-T и дополнить их переносными комплексами, такими как французские и польские системы Mistral и Piorun.

Бригадный генерал отметил, что даже США не могут создать абсолютно надежную систему ПВО, особенно учитывая размеры территории, которую необходимо защищать. Система Patriot включает несколько ключевых компонентов, таких как радары AN/MPQ-65 для мониторинга воздушного пространства и станцию управления боем, которая координирует действия ракет. Каждая батарея состоит из восьми пусковых установок, каждая из которых может запускать до четырех ракет одновременно.

Для эффективного развертывания систем Patriot Эстонии потребуется от трех до пяти батарей, чтобы защитить ключевые военные и инфраструктурные объекты. Это также подразумевает интеграцию с существующими системами ПВО НАТО и соседних стран. Тариен подчеркнул, что приобретение таких систем требует значительных инвестиций не только в оборудование, но и в обучение персонала и техническое обслуживание.

Ситуация на глобальном рынке вооружений также усложняет процесс закупок. Страны, находящиеся в активных конфликтах, получают приоритет в поставках, что может привести к задержкам для стран, не сталкивающихся с непосредственными угрозами. Производственные ограничения также влияют на сроки поставок, так как создание сложных систем, таких как ракеты Patriot, требует времени и ресурсов.