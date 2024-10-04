Министерство транспорта России подтвердило, что внедрение Wi-Fi в самолетах сталкивается с серьезными трудностями из-за санкций. Заместитель министра Дмитрий Баканов сообщил о сложностях, связанных с установкой необходимого оборудования.

В последние дни обсуждение возможности внедрения Wi-Fi на борту российских самолетов вновь стало актуальным. Минтранс России разъяснил, что текущие условия и санкционное давление делают эту задачу крайне сложной.

Заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов ответил на запрос главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, отметив, что в настоящее время авиакомпании не могут обеспечить доступ к интернету на борту как иностранных, так и российских воздушных судов. Хотя ПАО «Аэрофлот» рассматривает возможность внедрения этой услуги, реализация сталкивается с серьезными техническими и юридическими препятствиями.

Установка системы спутниковой связи, необходимой для предоставления Wi-Fi, требует значительных инвестиций и сложной документации, которая должна быть одобрена согласно Федеральным авиационным правилам. Однако доступ к необходимой документации затруднен из-за санкционного давления, что делает процесс еще более сложным.

Кроме того, для обеспечения доступа в интернет требуется заключение договора с провайдером спутниковой связи. Большинство таких услуг предоставляют зарубежные компании, что также создает дополнительные трудности. В ответе Минтранса подчеркивается, что ранее министерство работало над проектами, направленными на развитие космических информационных технологий, включая доступ пассажиров к высокоскоростному интернету. Эти предложения были направлены в Госкорпорацию «Роскосмос» и Минцифры России, но их реализация также зависит от текущих обстоятельств.